Este jueves, 14 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0004 (La cama). Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y búsqueda de seguridad. Indica que tu mente y cuerpo necesitan pausa y recuperar energía. Una cama limpia sugiere armonía y sanación; desordenada o ajena, inquietud y conflictos en la vida privada. También alude a límites y vulnerabilidad. La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.