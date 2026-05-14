A solo cuatro semanas para el inicio de la Copa del Mundo 2026, los argentinos ya empiezan a organizar su presupuesto para definir cómo, con quién y cuánto gastar para seguir a “La Scaloneta”. Y, pese al contexto económico, el bolsillo parece no ser el principal límite cuando se trata de alentar al equipo albiceleste. Según un estudio de Naranja X realizado sobre más de 600 personas en todo el país, 8 de cada 10 argentinos planean gastar igual o más que en la edición anterior. En concreto, cinco de cada 10 prevén desembolsar un monto similar al de Qatar 2022, mientras que tres de cada 10 anticipan que gastarán más. Detrás de ese comportamiento aparece una lógica mixta. El 53% aseguró que financiará estos consumos con ahorros, bajo la idea de que el Mundial es una experiencia “que vale la pena” y que sucede cada cuatro años. Al mismo tiempo, el deseo parece imponerse en muchos casos: cinco de cada 10 reconocen que, llegado el momento, las ganas terminan pesando más que el presupuesto. En esta línea, el 72% de los encuestados admite haber realizado gastos no previstos durante el Mundial anterior y el 79% afirma que volvería a hacerlo. “Observamos que el impulso hoy convive con una mirada mucho más consciente del consumo: en un contexto donde cada decisión económica se evalúa con cuidado, hay momentos en los que las personas igualmente eligen priorizar experiencias y darse un gusto”, comentó Lucila Castellani, Creative Excellence de Naranja X. Gran parte de esos gastos están asociados a sostener la experiencia durante los partidos. El 65% planea organizar asados o comidas improvisadas, el 41% prevé pedir delivery para no interrumpir la transmisión y el 31% reconoce que hará compras de último momento para no perderse los encuentros. También aparecen otros consumos vinculados al “ritual mundialista”, como merchandising oficial (25%), compras impulsivas (23%) y mejoras de comodidad en el hogar (17%). Sin embargo, a diferencia de Qatar 2022 -cuando un 31% había cambiado el televisor o el equipo de audio- para esta edición el 66% no planea renovar su TV, salvo que aparezca “una oferta en cuotas imbatible”. En ese escenario, las promociones ganan protagonismo. El 68% considera que los descuentos y beneficios son determinantes en el momento de comprar y casi la mitad admite que esperará hasta último momento para aprovechar mejores precios antes de gastar. Entre los beneficios más buscados aparecen el descuento directo sobre el precio final (30%), las promociones 2x1 o 4x3 (24%) y los reintegros o cashback (21%).