Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) trazó, por primera vez de manera sistemática, el mapa completo de las inversiones anunciadas en las 24 provincias argentinas durante el último año y medio. El resultado es un cuadro que combina cifras de gran escala con asimetrías regionales pronunciadas. El relevamiento además de abarcar los proyectos incorporados formalmente al RIGI (el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) rastreó también todos los anuncios publicados en medios de comunicación provinciales. El RIGI fue creado por la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) en 2024, y ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión superiores a los USD 200 millones, con una estabilidad fiscal garantizada por 30 años. El régimen de inversiones ya cuenta con 14 proyectos aprobados en ocho provincias: San Juan, Salta, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Las inversiones hasta el momento suman unos USD 27.210 millones. Sumando los 22 proyectos en evaluación, el monto total asciende a u$s 94.965 millones, con predominio de iniciativas en hidrocarburos y minería. A ese monto se suma que el 13 de mayo de 2026, el Ministerio de Economía oficializó mediante la Resolución 676/2026 el ingreso al RIGI de la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, impulsado por Transportadora de Gas del Sur SA Sucursal Dedicada 1 (TGS SD1), con una inversión de u$s 550 millones. El proyecto, encuadrado en el sector de “Petróleo y Gas” y subsector “Transporte y Almacenamiento”, prevé la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre la traza que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas. Según estimaciones de TGS, la obra aportará más de u$s 700 millones anuales a la balanza comercial y permitirá ahorros fiscales de unos u$s 450 millones por año, gracias a la menor necesidad de importar GNL y combustibles líquidos para generación eléctrica. El plazo de construcción es de 18 meses, con inicio de operaciones proyectado para el 1 de abril de 2027. Entre los compromisos asumidos, la empresa aseguró que contratará proveedores locales por al menos el 20% del monto total de inversión. El total de inversiones anunciadas que relevó el IERAL, tanto dentro como fuera del RIGI, supera los u$s 37.687 millones millones distribuidos entre las cinco grandes regiones del país. La distribución, sin embargo, está lejos de ser uniforme. La región patagónica encabeza el ranking con comodidad. En ella, Neuquén y Río Negro concentran los proyectos de mayor escala, todos ligados a la explotación de shale oil y gas en los yacimientos de Vaca Muerta y a la infraestructura de transporte y procesamiento asociada. Vaca Muerta es hoy reconocida como una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. Según proyecciones de PwC Argentina, podría generar un superávit en la balanza energética de u$s 30.000 millones hacia 2030, con una producción estimada de 1 millón de barriles de petróleo y más de 250 millones de metros cúbicos de gas por día. En materia laboral, la Patagonia proyecta la creación de 35.564 puestos de trabajo, lo que la coloca también en el primer lugar del ranking de empleo. Un solo proyecto de gas y petróleo en Neuquén estima la generación de 19.000 empleos, lo que ilustra el efecto multiplicador que tiene la industria sobre los servicios, la construcción y la logística regional. Esos datos tienen correlato en la realidad presente. Neuquén es la provincia con mayor crecimiento de empleo privado registrado del país. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), acumuló un incremento del 2,2% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, equivalente a 3.212 nuevos puestos, en un contexto donde a nivel nacional el empleo privado cayó 2,8% en el mismo período, con la pérdida de 176.908 puestos. La provincia registra actualmente una tasa de desempleo del 2,3%, contra un promedio nacional del 7,5%. Con u$s 10.146 millones en anuncios, la región de Cuyo ocupa el segundo lugar. Aquí la protagonista indiscutida es San Juan, que se consolidó como el principal polo minero del país, con una cartera de proyectos de cobre, oro y plata únicos en en la historia argentina. San Juan posee el 71% de las reservas de cobre del país y es el mayor exportador de oro, con más de 800.000 onzas anuales que generan ingresos promedio de u$s 1.500 millones. En 2024, la provincia lideró la inversión en exploración minera a nivel nacional con u$s 268,6 millones, un aumento del 66,5% respecto al año anterior, representando más de la mitad del total nacional. En el primer trimestre de 2025, concentró el 35,9% del valor de las exportaciones mineras del país. Entre los proyectos más relevantes se destaca Vicuña, la integración de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol bajo el control conjunto de Lundin Mining y BHP. En enero de 2025, el presidente de Lundin Mining confirmó que la actualización de recursos del proyecto integrado lo convierte en el mayor descubrimiento de cobre, oro y plata del mundo en los últimos 30 años. El proyecto Los Azules, por su parte, ya fue aprobado bajo el RIGI con una inversión estimada de u$s 2.672 millones, y se proyecta como el primer yacimiento cuprífero argentino en producir cátodos de cobre de alta pureza. Así, en Cuyo se proyectan 27.575 nuevos empleos. La minería sanjuanina aporta la mayor parte de esa cifra y se complementa por el sector alimenticio de San Luis. El Noroeste argentino ocupa el tercer lugar en el mapa con u$s 7.705 millones. En esta región, Salta lidera con proyectos en el llamado “triángulo del litio”, mientras Catamarca suma iniciativas mineras y Tucumán apuesta a la agroindustria. Sin embargo, el informe del IERAL señala la paradoja de que a pesar de las enormes cifras de inversión explicadas mayormente por la extracción de litio y minerales críticos, la proyección de empleo directo es relativamente moderada, ya que apenas generó 11.150 puestos para toda la región. Por eso, se ubica al NOA en el cuarto lugar del ranking laboral, por debajo incluso del NEA, que recibe menos de la mitad de la inversión. Como la minería de litio es una industria altamente capital-intensiva, se trata de una cuestión estructural. A nivel global, cerca del 80% de la refinación de cobre y litio está controlada por China, lo que genera un cuello de botella en las cadenas de procesamiento y distribución. Sin embargo, Argentina integró un acuerdo regional con Estados Unidos y otros países para incentivar el desarrollo de minerales críticos y su cadena de valor en Occidente. La Región Centro registra USD 4.894 millones en inversiones anunciadas y se distingue del resto por la diversidad sectorial de sus proyectos. La Provincia de Buenos Aires concentra los montos más altos del bloque, con proyectos de fertilizantes y siderurgia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires capta inversiones en real estate y tecnología, sectores que atraen capitales con una lógica diferente a la de las economías de recursos naturales. La región proyecta 14.000 puestos de trabajo, aproximadamente. Si bien el monto es el cuarto en el ranking nacional, la diversificación sectorial le da a esta región un perfil productivo más resiliente frente a las fluctuaciones de precios internacionales que afectan a las regiones extractivas. El dato más llamativo del informe del IERAL cómo en el Noreste Argentino se produce la generación de empleo. Con u$s 2.658 millones en inversiones el monto más bajo de todas las regiones, el NEA proyecta 13.718 puestos de trabajo, lo que representa casi el mismo impacto laboral que la Región Centro con prácticamente la mitad del dinero comprometido. El factor determinante es un único proyecto: la construcción de una planta de pasta celulósica de fibra de pino en la provincia de Corrientes, por u$s 2.000 millones. El gobernador Juan Pablo Valdés lo confirmó como la mayor inversión privada en la historia de Corrientes. La planta, que comenzaría a construirse en 2028, tendrá capacidad para producir 800.000 toneladas anuales de celulosa fluff. Este insumo es clave para la fabricación de pañales, toallas femeninas y productos de higiene absorbente. Además, proyecta la creación de 13.000 empleos directos e indirectos. Sería además la primera planta de este tipo en instalarse en Argentina desde que Arauco Argentina (ex Alto Paraná) inaugurara sus instalaciones en Puerto Esperanza, Misiones, hace más de cuatro décadas. La industria forestal argentina representa un sector que abarca más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones. Con 13.000 productores y más de 6.000 empresas, hoy genera empleo formal para 100.000 personas y exporta alrededor de USD 550 millones anuales. El informe del IERAL, elaborado por el economista Gerardo Alonso Schwarz, concluyó con una reflexión que va más allá de los números. Según el documento, “la disparidad en la distribución de inversiones y su impacto en el empleo subraya la necesidad de políticas públicas que complementen los esquemas de incentivos nacionales”, y señala que “las regiones con recursos estratégicos (principalmente energía y minería) han logrado capitalizar la mayor parte de las grandes inversiones”, aunque a partir de ese marco “surgen desafíos de diferentes características según la estructura productiva y los recursos de cada provincia”. Para las zonas que hoy no aparecen en el mapa inversor, en el informe dijo que “la política pública debe centrarse en la infraestructura logística y la formación de talento humano, además de generar los incentivos fiscales y regulatorios locales que faciliten la radicación de inversiones complementarias a los sectores de mayor crecimiento, impulsando la creación y modernización de proveedores locales”. A nivel municipal y provincial, el IERAL consideró que es imperativo “desburocratizar los procesos de radicación y ofrecer incentivos fiscales locales vinculados estrictamente a la generación de empleo genuino”. En ese sentido, pone al NEA como ejemplo concreto, al demostrar que “sectores como la forestoindustria y el turismo pueden ser motores de empleo masivo con inversiones más acotadas que las de la minería”. “El nuevo contexto macro ya ha comenzado a cambiar el mapa productivo y de empleo nacional”, y todo indica que en los próximos años se verá “una consolidación de esta tendencia”, por lo que resulta indispensable es “una articulación inteligente entre los tres niveles del Estado, alineando incentivos para facilitar las inversiones —y por lo tanto la creación de empleo— en todas las regiones del país”, concluyó.