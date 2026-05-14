La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.22 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 14 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.22% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.24 pesos y un mínimo de 17.16 pesos. En la última semana, la cotización del dólar subió 0.19%, mientras que en el último año registra una variación de -9.21%, lo que refleja un leve repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar alternó alzas y bajas con un breve bache al inicio y cerró sin cambio neto, reflejando volatilidad sin tendencia clara. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que es del 5.28%, es menor que la volatilidad anual del 7.66%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar mantiene una tendencia positiva, marcando un aumento continuo respecto a los días anteriores, donde el dato 1 se sitúa en un valor positivo. Esto indica una creciente confianza en la moneda, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. Sin embargo, esta tendencia alcista no debe ser considerada de manera aislada, ya que factores económicos globales y locales podrían influir en su sostenibilidad a largo plazo. El análisis sugiere que, aunque la tendencia sea positiva hoy, es fundamental monitorear las variables económicas que podrían afectar su comportamiento en el futuro. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.