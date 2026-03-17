La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro que impactará la actividad aérea en todo el país desde este miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo, a raíz de una medida de fuerza. La disposición se mantendrá vigente durante todo el fin de semana largo. Por su parte, la medida es impulsada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que reclaman el pago de aumentos salariales y la apertura de una paritaria específica para el sector. El esquema elegido no contempla una paralización total, sino dos interrupciones diarias que limitarán la operatividad en los aeropuertos, lo que podría provocar demoras y cancelaciones en los vuelos comerciales ya programados. Durante esos periodos, la actividad estará reducida. Los horarios establecidos para el cese de actividades son de 9 a 12 y de 17 a 20. Estos se mantendrán durante toda la semana, repitiéndose desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo. Por su parte el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar expresó: “Por estas horas, el Gobierno está incurriendo en una falta grave al no ordenarles a los directores regionales y jefes de aeropuertos que comuniquen la medida de fuerza de ATE a los pilotos y usuarios”, manifestó. En ese sentido, Aguiar agregó: “Es clara la intención de atribuir culpas a nuestro sindicato por los perjuicios ocasionados, cuando el único responsable es el gobierno que incumple los acuerdos salariales. En caso de persistir los vamos a denunciar penalmente por incumplimiento a sus deberes como funcionarios públicos”, concluyó. Pese al paro vigente, desde el gremio aseguraron que los vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales se mantendrán operativos y no estarán afectados por la medida de fuerza.