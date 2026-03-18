Docentes y trabajadores no docentes de universidades públicas iniciarán un paro nacional este lunes 16, en reclamo por la recomposición salarial y la falta de implementación de la ley de financiamiento universitario que, según informes privados, cayó 45,6% respecto de 2023. La medida de fuerza se desarrollará en distintas casas de estudio del país hasta el sábado 21 de marzo y podría profundizarse por tiempo indeterminado si no hay respuestas a los reclamos del sector, según anticipó la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).