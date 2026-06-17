El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este miércoles con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, en el Palacio de Hacienda.

La reunión se extendió por casi una hora y también participaron el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Por parte del organismo, también participaron el director para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler, y el representante de Argentina ante el Banco Mundial, Daniel Pierini.

“Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de u$s 2000 millones para Argentina anunciado por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos”, sostuvo Caputo en sus redes sociales tras la reunión.

Además, le agradeció al presidente del organismo, Ajay Banga, y al director gerente del MIGA, Tsutomu Yamamoto, por el apoyo brindado al país.

El encuentro se dio un día después de que la entidad aprobara las garantías por u$s 2000 millones que le permitirá al Gobierno conseguir financiamiento privado a tasas cercanas al 6% para cubrir los vencimientos de deuda de este año.

Según participantes de la reunión, la operatoria estará cerrada antes de fin de año. Es que, en este caso, será el Banco Mundial el encargado de gestionar quiénes serán los que financien a Argentina a un plazo de seis años con tres de período de gracia, y quien respaldará la operación.

El vencimiento próximo, el 9 de julio, asciende a u$s 4400 millones, mientras que el Tesoro suma u$s 3000 millones en sus cuentas y pesos por $ 11,6 billones para hacer frente al vencimiento del próximo mes. En paralelo, el Banco Central sumó reservas desde el cambio de esquema.

El ministro ha dicho que tienen cubiertos todos los vencimientos para lo que dure la presidencia de Javier Milei y que informaría cuando sea apropiado la hoja de ruta con el detalle de cómo se hará frente a los pagos de deuda.

La visita coincidió con la difusión del superávit de mayo, algo que elogiaron los visitantes, así como las reformas que impulsaba el Gobierno.

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