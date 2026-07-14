Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial (GBM), anunció un préstamo de hasta u$s 50 millones de dólares a la semillera Don Mario.

Es “para respaldar inversiones de la empresa que fomenten la innovación y productividad en el cultivo de maíz y promover la seguridad alimentaria”.

Cosecha maíz
Cosecha maíz

“Apoyar al sector agroindustrial es fundamental para promover el empleo rural, la generación de ingresos y el crecimiento sostenible a largo plazo“, afirmó Manuel Reyes-Retana, director de división de la IFC para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"Al fortalecer nuestras capacidades de I+D en maíz, buscamos ofrecer a los agricultores soluciones más competitivas que impulsen la productividad y ayuden a satisfacer la creciente demanda de alimentos", afirmó Marcos Quiroga Chief Science Officer GDM Argentina.

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La agricultura es un pilar fundamental de la economía argentina, representando aproximadamente el 16% del PIB y más de la mitad de los ingresos por exportaciones.

La demanda mundial de proteínas y biocombustibles plantea a los productores el desafío de aumentar rendimientos de manera sostenible, lo que convierte a las semillas comerciales en un factor clave para la productividad.

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La financiación “contribuye a la iniciativa AgriConnect del Grupo del Banco Mundial (GBM)” al apoyar soluciones tecnológicas agrícolas escalables mediante semillas de maíz mejoradas, herramientas digitales y una participación integrada en la cadena de valor.

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