Cómo piensa Juan Marino, el piquetero trotskista que asumirá en lugar de Sergio Massa

Juan Marino jurará mañana como diputado . Se trata del fundador del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera, que ocupó el puesto número 29 de la lista de la provincia de Buenos Aires. Su desembarco en la Cámara baja ya está confirmado. La gran duda era si Sergio Massa renunciaría a su banca o se tomaría licencia. Ayer confirmó que hará lo primero.

En diálogo con El Cronista, Marino confirmó dos cosas. ¿La primera? Que mañana jurará como diputado en la sesión especial convocada para las 14. ¿La segunda? Que renunciará a su cargo el director provincial de Organización Territorial, que depende del referente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque. "Renuncio al cargo en el Ministerio. Es incompatible desde el punto de vista administrativo incluso", le recordó a este medio.

Marino se define como trotskista . Al mismo tiempo, proclama consignas peronistas y se ubica dentro del Frente de Todos. A propósito de su visión sobre el actual Gobierno y sobre los proyectos que tiene en mente presentar una vez que jure como diputado, Marino prefirió hablar después de la sesión de mañana.

Mientras tanto, ¿qué piensa el piquetero del Gobierno del Frente de Todos? "Nuestro gobierno nacional del Frente de Tod@s no está tomando medidas acordes a la crisis social que estamos atravesando", escribió Marino el 18 de julio en el portal de El Piquetero.

¿Desde cuando? "Desde que el exministro Guzmán decidió discontinuar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en diciembre de 2020", se explayó en ese texto.

Para Marino, el anterior equipo económico de Alberto Fernández, con Guzmán y Matías Kulfas a la cabeza, "ajustaron" sin obtener buenos resultados.

Salario Básico Universal

Para Marino, "es necesario reordenar las prioridades del Gobierno". En este sentido, se ubica muy cerca de otro referente social, Juan Grabois, que viene exigiendo la implementación del Salario Básico Universal.

Para el referente piquetero, esta medida "es una consigna de poder para reorientar al gobierno, colocando en primer lugar medidas que defiendan el bolsillo popular y le permitan a nuestro pueblo comprarse el plato de comida".

El fundador del Partido Piquetero es crítico del Movimiento Evita.

En este sentido, Marino es crítico del referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social Emilio Pérsico . En una columna que publicó en la Agencia Paco Urondo lo definió como "un funcionario que no funciona".

"Pérsico avaló la decisión de Guzmán de terminar con el IFE y apoyó el pacto con el FMI. Él es quien administra de forma discriminatoria y arbitraria el Potenciar Trabajo. Es la continuidad del acuerdo que firmaron con [Carolina] Stanley bajo el macrismo", relató el fundador de Unidad Piquetera.

Con Cristina no se jode

"Cristina denunció algo muy grave: denunció que el fallo judicial en su contra ya está escrito y ya está firmado", recordó Marino durante su alocución en Puente Pueyrredón, en el marco de la jornada de lucha por el Salario Básico Universal.