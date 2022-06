"Cristina Kirchner no entiende la pobreza", la dura crítica del líder del Movimiento Evita

Fuente: Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company

El referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, respondió a las críticas de la vicepresidente Cristina Kirchner, quien pidió eliminar a las organizaciones sociales como intermediarias en la entrega de planes sociales, subsidios y otros programas de asistencia, en un nuevo capítulo de la interna abierta con el gobierno del presidente Alberto Fernández, quien salió a responderle aunque con menos dureza.

"No entiende los movimientos sociales. No entiende la pobreza, como la mayoría de los políticos", afirmó Pérsico en diálogo con Dejen de llorar, por Radio con Vos.

"Cristina nos declaró la guerra": la dura respuesta de Luis D'Elia, Juan Grabois y otros referentes sociales



Radiografía de los planes sociales: gastos, perfil de beneficiarios y clientelismo



"Si entendiera la pobreza, la habría resuelto. El único derecho que construyó Cristina es la AUH", agregó el referente social y secretario de Economía Popular del ministerio de Desarrollo Social, que desde hace tiempo tiene diferencias y discusiones con la expresidenta.

"Cristina Kirchner nos declaró la guerra", dijeron varios referentes de organizaciones y movimientos sociales.

El lunes, en el plenario de la CTA en Avellaneda, Cristina había indicado: "El peronismo es trabajo, laburo; no depender de un señor que me da el alta o la baja. Los tipos rara vez laburan, las que laburan siempre son las mujeres. ¡Si Evita los viera... mamita!".

Alberto acusó a Cristina de decir "cosas injustas" y defendió a los movimientos sociales



Ya se gastó más del 50% del presupuesto anual para planes sociales y asignaciones familiares



En diálogo con Maru Duffard, Pérsico habló de lo difícil que le resulta comunicarse con la vicepresidenta: "Me gustaría sentarme con Cristina y hablar de todas estas cosas en vez de contestarle por radio, pero no se puede, no es tan fácil".

"Me gustaría hablar con Cristina, pero no es fácil", dijo Pérsico

Además, el dirigente social insistió con que "a las compañeras del Movimiento Evita les cayó mal" lo que dijo la vicepresidenta durante el acto. "No solamente revuelven la olla, son dirigentes. Tenemos más dirigentes mujeres que hombres", aseguró.



" Los políticos no entienden qué son las organizaciones sociales, no entienden los planes. Alberto (Fernández) se ha metido mucho en el tema", diferenció.

Pérsico también se refirió específicamente al debate sobre los programas sociales: "Cada gobierno que viene quiere inventar un nuevo subsidio. Nosotros apoyamos la idea del salario universal. Creemos que el subsidio tiene que ir hacia el trabajador".

Respecto a las declaraciones del ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, quien había 'denunciado' un pacto entre el Movimiento Evita y Martín Guzmán, Emilio Pérsico aseguró que tienen "una relación tumultuosa con Guzmán. Lo que le molesta a Larroque es que no hay ningún ajuste como ellos anticiparon", concluyó.