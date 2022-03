Como Cristina, Mauricio Macri va con todo contra Alberto Fernández: "No sabe dónde está parado"

La grieta interna que actualmente ocupa al Gobierno al enfrentar al presidente Alberto Fernández con su vice, la expresidenta Cristina Kirchner, refleja un panorama de incertidumbre política que de alguna forma beneficia a la oposición: las críticas de Juntos por el Cambio al oficialismo por su falta de unidad se multiplican y refuerzan a la coalición con la mira puesta en el 2023.

En este marco, el expresidente y referente del PRO Mauricio Macri criticó con dureza tanto a Alberto Fernández como a Cristina Kirchner, mientras que adelantó como se prepara la oposición para enfrentar las próximas elecciones presidenciales del año entrante.

Luego de mostrarse feliz por sus comienzos como docente en la Universidad Internacional de Florida (FIU) y otras instituciones mundiales, el expresidente aseguró que los argentinos se encuentran en la "manipulación y la mentira" hace dos años y criticó al populismo.

LAS CRÍTICAS DE MACRI AL GOBIERNO

En principio, Macri apuntó contra la gestión de Alberto Fernández y aseguró que su gestión actual ha dejado al país "sin rumbo y sin plan", mientras que "se pelean entre ellos" .

"Lo que estamos viviendo es producto de esta improvisación, esta falta de criterio que se va a seguir profundizando", agregó el expresidente, quién, sin embargo, se mostró optimista porque observa "un enorme aprendizaje en la ciudadanía argentina".

"Las nubes se están despejando, los argentinos empezamos a darnos cuenta que los discursos facilistas, las propuestas simplificadas, que estos arreglos sin respetar la cultura del trabajo, la ley, aislándose del mundo, no van más", disparó el referente del PRO en diálogo con Radio Rivadavia.

En este marco, le pegó directamente al presidente Alberto Fernández y sostuvo que "él no sabe dónde está parado" y que ve "muy difícil que recupere la confianza" , ya que esta es un "vaso que cuando se rompe no se vuelve a arreglar".

Y, en referencia a la alianza entre Fernández y Kirchner, agregó: "Esto era obvio en algo emparchado para llegar al poder sin una ética, sin un modelo de país, algo que no ha funcionado más que para ganar la elección".

Por otro lado, Macri también apuntó contra Cristina Kirchner y aseguró que actualmente el kirchnerismo se encuentra viviendo un "colapso cultural, de época" debido a la obligación de tener que acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Para ellos haber tenido que aceptar que no se puede gastar lo que no se tiene, que no se puede emitir infinito y que no va más echarle la culpa a enemigos ficticios, es una derrota cultural muy profunda", aseguró el fundador del PRO.

"El populismo sin dinero está quedando en evidencia", agregó además el expresidente, quién tildó a la doctrina como un "virus que genera resignación".

En línea con esto, apuntó con dureza contra la expresidenta y actual vice Cristina Kirchner: "La vicepresidenta soñaba con pertenecer a un club de líderes autoritarios", aseguró Macri en referencia a las políticas de la funcionaria en el pasado y sus vínculos internacionales.

Finalmente, el expresidente de la oposición se refirió al rol de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales del 2023 y aseguró que "es mucho más importante el para qué que el quién".

"Ese es el gran desafío de Juntos por el Cambio, que tiene que profundizar y precisar cuales son las reformas urgentes que la gente y la Argentina necesita para construir confianza, porque este Gobierno destruye el valor de la palabra presidencial", agregó, concluyendo con la importancia de enfocarse en el plan económico del espacio y no del candidato.