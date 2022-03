La explosiva carta 'anti unidad' de los intelectuales y artistas ultra cristinistas: quiénes son y qué le critican a Alberto Fernández

La grieta dentro del oficialismo continúa ensanchándose pese a que el ala "albertista" del Gobierno insiste en el concepto de unidad: la aprobación en el Senado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -principal detonante entre la relación del presidente Alberto Fernández y su vice- sin la presencia de Cristina Kirchner fue una de las últimas maniobras de La Cámpora para diferenciarse del Gobierno.

Además, pese a que la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, informó que Alberto Fernández intentó comunicarse de forma fallida con su vicepresidenta por el ataque a su despacho durante el debate del acuerdo con el Fondo en Diputados, desde el ala kirchnerista resaltan la falta de respuesta del Gobierno.

Este contexto ensancha una grieta interna abierta hace ya meses que afecta a la credibilidad del Gobierno y su funcionamiento. Ante esto, artistas e intelectuales cercanos al kirchnerismo criticaron con dureza este panorama en una carta abierta en la que incluyeron reproches abiertos hacia la gestión de Alberto Fernández.

LA DURA CARTA DE LOS INTELECTUALES KIRCHNERISTAS CONTRA EL GOBIERNO

La carta abierta de los referentes públicos del kirchnerismo duro asegura que la "Unidad" del Frente de Todos se dinamitó en noviembre del 2021, ante las elecciones de medio término en las que el Gobierno perdió la mayoría absoluta en la Cámara Baja.

El documento, titulado "Unidad del campo popular: moderación o pueblo" , critica abiertamente: "El mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas, es el instante cruel donde la moderación se transforma en impotencia".

Pese a que destacaron la importancia del "intercambio de ideas y la explicitación de los posicionamientos y matices sobre cómo avanzar en la construcción del programa político, económico, cultural, social y latinoamericano", le pegaron a Alberto Fernández y su insistencia sobre la unidad del bloque: "La unidad no se mantiene porque se la nombre, se mantiene si continúan activas las políticas que le dieron origen", criticaron.

En otro momento, se refirieron a los videos grabados y actos del presidente y aseguraron que debido a estos "la política ha llegado a su punto más trágico" debido a que se preparan "escenarios de anuncios" en los que no se dan anuncios: este párrafo se refiere al video compartido por la presidencia la semana pasada en el que se creía que Fernández iba a anunciar las primeras medidas de la "guerra contra la inflación", pero finalmente no confirmó nada y dejó las definiciones para más tarde. "Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan" , agregaron con dureza.

"Deciden bajarle la intensidad a la política y, como efecto no deseado, suprimen a la política. Proponen ir despacio pero terminan inmóviles. Pretenden hablar suave pero se vuelven inaudibles", sumaron los intelectuales y artistas cercanos a Cristina Kirchner. Y agregaron terminantes: " Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora . Es necesario recordarlo: los gobiernos no se evalúan por sus intenciones, sino por sus eficacias".



"Cuando se pretende hablarle a todos, se termina hablándole a nadie. Cuando se pretende no pelearse con nadie, se termina peleado con todos ", remarcaron, apuntando contra la "moderación" de la gestión de Alberto Fernández.

"El conflicto existe: no asumirlo, lejos de ampliar la sustentación, diluye a los que no lo protagonizan en la nada política", agrega la carta. En línea con esto, el canciller Santiago Cafiero, quién responde al presidente; también asumió este lunes que "ignorar que el Frente de Todos hoy atraviesa un momento político crítico sería necio" .

Frente a esto, la carta de las figuras públicas que responden al kirchnerismo más duro continúa: "El problema de la unidad se resuelve reponiendo el origen y el sujeto destinatario de la unidad. No se soluciona con una apelación a la reducción de la intensidad (es decir, a la moderación). El problema más importante no es de velocidad ni de magnitud: es de orientación de las políticas".

Luego de remarcar que la "unidad" del frente oficialista se rompió cuando "más de cuatro millones de electores" que acompañaron al Gobierno en las elecciones presidenciales del 2019 los abandonaron en las de medio término del 2021, la carta abierta del colectivo de kirchnerista concluye asegurando que "la discusión es sobre la orientación de las políticas públicas que deben expresar la unidad de las fuerzas que integran el Frente de Todos".

"Como dijo alguien en estos días: 'Las diferencias que tenemos entre quienes debatimos cuál es la mejor manera de resolver este problema son infinitamente menores de las diferencias con quienes generaron este problema'. Se sale con más política y no con más encierro. Se sale compartiendo con el pueblo el conocimiento de las dificultades, enfrentándolas y no eludiéndolas. Se sale entre todos y todas ", finaliza el comunicado.

Entre otros, la dura carta lleva la firma de: Teresa Parodi, Eduardo Basualdo, Liliana Herrero, Roberto Salvarezza, Adrián Paenza, Cynthia García, Alberto Kornblihtt, Rita Cortese, Victoria Onetto, Carlos Rozanski, "Dady" Brieva, Artemio López, Daniel Tognetti, Roberto Caballero, "Mempo" Giardinelli, Andrea Varela, Marcelo Figueras, Araceli Bellota, Rubén Dri, María Pía López, Alejandro Kaufman, María Sondereguer, Sandra Russo y María Seoane.