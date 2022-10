Chau SIMI: Sergio Massa alista nuevo esquema para importar con más controles

En los próximos días, las SIMI dejarán de existir. El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones será reemplazado por un nuevo esquema que, promete el Gobierno, le dará al importador trazabilidad y una estimación del plazo probable de autorización. El régimen también pondrá énfasis en el "riesgo aduanero", de acuerdo con una suerte de scoring que se instrumentará a partir de un monitoreo centralizado que oficializó ayer la Dirección de Aduanas y que llamó "Radar".

Por estas horas, el Ministerio de Economía termina de definir el nombre y los detalles del nuevo régimen. Fuentes oficiales indicaron que podría presentarse este jueves, aunque no lo daban por seguro. Intervienen en su elaboración la AFIP de Carlos Castagneto, la Aduana de Guillermo Michel y las secretarías de Comercio e Industria, de Matías Tombolini y José de Mendiguren.

Radar y LNA

Los pasos previos ya se instrumentaron: la Secretaría de Comercio multiplicó casi por tres las Licencias No Automáticas (LNA) y la Aduana instrumentó Radar , un mecanismo para centralizar los controles y detectar posibles maniobras de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, entre otras irregularidades.

Las LNA ya abarcan al 41% de las posiciones arancelarias.

Según fuentes oficiales, los casi 2700 productos que pasaron, desde este lunes, a requerir de una LNA para ingresar al país, representan el 41% del total de las posiciones arancelarias, contra el 15% que tenían esta licencia hasta septiembre.

Santiago Manoukian, jefe de Research de Ecolatina , estimó que, a valores de 2021, el 47% de las importaciones pasan a este esquema que dilata en el tiempo la aprobación y el ingreso de la mercadería al país. Son más de u$s 30.000 millones al año. No obstante, Claudio Caprarulo, director de Analytica , sostuvo que "no se ve una profundización del cepo, sino una idea de ir hacia una mayor sintonía fina". Ambos especialistas descuentan que las restricciones impactarán en los niveles de actividad.

Percepción de Riesgo y cautelares

El esquema que reemplazará a las SIMI priorizará el abastecimiento de insumos y, entre el universo de empresas, a las pymes, indicaron fuentes oficiales que trabajan en el trazo fino del sistema. Pero también será importante el "riesgo aduanero".

Según un borrador que gira por despachos oficiales y al que accedió El Cronista, la AFIP administrará el sistema en el que los importadores deberán cargar información para generar la trazabilidad.

El fisco daría intervención, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) a los organismos que inciden en la administración de comercio: la Secretaría, la Aduana y el Banco Central . Estos tendrán plazos concretos para plantear alertas u objeciones. Aunque esos tiempos podrían ampliarse ante sospechas fundadas.

Para Michel, la VUCE, necesita ser agilizada y debería estar bajo la órbita de la Aduana . Es el ámbito natural de operación en los países donde la ventanilla única está disponible.

Antes de entregar el permiso de importación, la AFIP requerirá a la Aduana un "perfil de riesgo aduanero", que será complementario a la Capacidad Económica Financiera (CEF) que establece el fisco y que se endureció en abril. Ese perfil aduanero disparará alertas si el operador es investigado por sobrefacturación, por ejemplo, o si utilizó medidas cautelares para ingresar mercadería al país.

Guillermo Michel, titular de la Aduana, validará importaciones en función al perfil de riesgo del importador.

El Radar de la Aduana ya centraliza la información para "verificar que el precio declarado" en una importación "concuerde con los usuales de la rama de la industria o comercio y con mercaderías idénticas o similares comparables", indicaron en esa dependencia.

A partir de esto, se armará un sistema de alertas que luego se empleará para tramitar las futuras importaciones . Esta mayor percepción de control, dicen en despachos oficiales, hizo que grandes empresas ya dieran de baja medidas cautelares para importar por u$s 300 millones.

Con esa información, el Gobierno dará un "plazo probable" al importador, tanto de aprobación de la operación de comercio exterior como de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Los plazos estarán tabulados, con prioridad para bienes intermedios, maquinaria y piezas, adelantaron fuentes oficiales.