A la espera de la inflación nacional, cuánto necesitó una familia porteña para no ser pobre

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) publicó su último informe sobre las líneas de pobreza y las canastas de consumo de julio y revelaron un significativo incremento en los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) .

De acuerdo con el informe, la línea de indigencia, que corresponde al costo de la CBA, alcanzó en julio de 2024 un valor de $ 521.602 pesos para un hogar tipo compuesto por una pareja con dos hijos . Esto representa un aumento del 5% respecto a junio de 2024, cuando la cifra se situaba en $ 496.898 pesos.

En comparación con julio de 2023, el incremento es aún más pronunciado, registrando un alza del 276% en un año.



Por su parte, la línea de pobreza, que se define en función de la CBT, se ubicó en $ 929.845 pesos para el mismo hogar tipo (propietaria de una vivienda), un 4,4% más que en junio de 2024. En términos interanuales, este indicador muestra un aumento del 272%, reflejando la creciente presión inflacionaria sobre los costos de vida en CABA.

El informe también presenta una estratificación de los hogares en función de su capacidad para acceder a bienes y servicios, utilizando las canastas de consumo como referencia. Los hogares en situación de indigencia son aquellos cuyo ingreso mensual total no alcanza para cubrir la CBA .

Aquellos que superan la línea de indigencia pero no logran cubrir la CBT se consideran en situación de pobreza no indigente. Los ingresos que superan la CBT, pero no alcanzan la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo, clasifican a los hogares como "no pobres vulnerables".



Por último, el sector medio se divide entre el "sector medio frágil" y la "clase media", mientras que los hogares con ingresos superiores a cuatro veces la CT se clasifican como "sectores acomodados".