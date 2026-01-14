La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el calendario de pagos de enero de este año verá un pequeño adelanto que beneficiará a los cobros y abarca a todas las categorías de jubilados y pensionados del sistema previsional.

Además, el Gobierno anunció que también liquidará los haberes con un bono extraordinario de $ 100.000 que llevó la mínima a $ 700.000 tras el aumento de fin del 2025.

¿Cuándo cobran los jubilados en enero de 2026?

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales que se efectivizará en el último día hábil del este primer mes 2025.

En esta línea, pese a que a mitad del 2024 el Gobierno había modificado el formato de cobros, luego decidió volver al calendario tradicional con una liquidación reducida a uno o dos días. Además, con el último incremento, el haber promedio escaló a casi a un millón y medio de pesos .

Según un informe oficial, el haber jubilatorio medio ya supera los $ 1.346.000, mientras que la mínima se fue a $ 700.000.

Los pensionados podrán acceder a una liquidación media de $ 1.346.000 en enero. Además, el Gobierno cordobés decidió aumentar las jubilaciones mínimas a $ 700.000 desde mitad del 2025, tras el acuerdo de un pago retroactivo firmado con ANSES.

elderly man inserting credit card to ATM Fuente: Shutterstock Dobo Kristian

¿Por qué se adelantó el calendario de pagos?

Como el organismo previsional de Córdoba no distingue las fechas por terminación del DNI, todos los titulares accedieron a sus haberes el pasado miércoles 30 de diciembre, según indicó el ente oficial.

Pese a que la próxima liquidación será también el viernes 30 de enero , los jubilados y pensionados verán un adelanto de un día respecto al cobro del primer mes del 2025, ya que la fecha oficial habría sido el 31.

Jubilados: quiénes acceden al bono de $ 100.000 en enero

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un nuevo bono de $ 100.000 destinado a los jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta $ 1.300.000 mensuales. Se trata de un extra no contributivo con el objetivo de reforzar los ingresos de quienes menos cobran.

El Gobierno indicó que el extra se mantendrá vigente mientras la provincia reciba los fondos de ANSES.

El aumento está vinculado con el acuerdo firmado en mayo entre el oficialismo cordobés y el organismo previsional. En ese convenio, se estableció un flujo mensual de 5000 millones de pesos mientras avanzan las auditorías para fijar el monto total de la deuda del Estado nacional con la provincia del centro del país .

Los jubilados podrán acceder a un bono especial en septiembre.

¿Cómo se accede a la jubilación en Córdoba?

El organismo previsional informó que en marzo se incorporaron más de 900 nuevos beneficiarios y que, con estos últimos ingresos, se rompió la barrera de los 115.000 titulares.

Por otro lado, para recibir la jubilación, la Caja de Retiros exige como único requisito cumplir con la edad de retiro y los años de aportes según el régimen de pertenencia :