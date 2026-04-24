La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de 111 bienes inmuebles en el marco de la causa Vialidad, en una decisión que afecta directamente a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. En el fallo al que accedió El Cronista, el tribunal, presidido por Gustavo Hornos e integrado además por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, respaldó las condenas firmes dictadas en el expediente y avaló la primera tanda de decomisos solicitada por los fiscales para cubrir $ 684.000 millones. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 había ordenado en noviembre pasado el decomiso de 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A. y 19 a Máximo y Florencia Kirchner, herederos del expresidente Néstor Kirchner. Los abogados de la exvicepresidenta y de sus hijos cuestionaron la medida. Argumentaron que los bienes decomisados a Máximo y Florencia habían sido adquiridos legalmente, ya sea a través del proceso sucesorio o mediante una cesión realizada por la expresidenta en 2016. Las defensas sostuvieron, además, que algunas compras originales se remontan a fechas previas a la maniobra de defraudación. Por esa razón, alegaron que no podía sostenerse un origen ilícito de esos inmuebles e invocaron la buena fe de sus representados. Los jueces rechazaron esos argumentos por unanimidad. Señalaron que las defensas pretendían una reconstrucción contable exhaustiva e imposible. En delitos que se extendieron por más de una década, exigir un rastreo perfecto del dinero vaciaría de contenido al decomiso. El tribunal explicó que el dinero es fungible y puede mezclarse con activos lícitos. Por eso, basta demostrar una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial del condenado y la maniobra delictiva, sin necesidad de identificar exactamente cada peso. Sin embargo, el juez Borinsky emitió un voto parcialmente disidente. Reconoció que los criterios generales eran correctos, pero advirtió que la resolución presentaba defectos de fundamentación al aplicarlos sobre ciertos inmuebles en particular, especialmente los heredados por los hijos de Kirchner. Borinsky señaló que varios de esos bienes habían sido adquiridos en 1978 y 2002, es decir, antes del período tomado como referencia para el decomiso. Formuló observaciones similares sobre inmuebles de las empresas Loscalzo y Del Curto y Kank y Costilla, vinculadas a Báez. Por esa razón, el magistrado anuló parcialmente el decomiso de 19 inmuebles de los 111 totales y ordenó un nuevo pronunciamiento fundado. Entre esos 19 bienes figuran cinco correspondientes al hotel Los Sauces, investigado por lavado de activos, cuyo juicio oral todavía se encuentra en etapas previas al debate.