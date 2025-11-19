La casa de Cristina Kirchner en el Calafate

Este martes, la Justicia ordenó decomisar una serie de propiedades y bienes de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, por la cual hoy cumple con prisión domiciliaria tras ser condenada por seis años, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió confiscar propiedades y sumas de dinero por un total actualizado de $ 684.990 millones (unos u$s 480 millones) en la causa que investigó irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

En total son 20 propiedades que perderá la familia Kirchner-Fernández: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Además, también se les decomisarán varios bienes muebles e inmuebles vinculados a otros acusados, entre los que se cuentan el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez, quienes fueron también fueron condenados en la causa.

Entre los inmuebles decomisados, uno de los más llamativos es el lote en Río Gallegos donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces.

Sobre esta misma propiedad, actualmente se investiga a la expresidenta y sus hijos en la llamada “Causa Hotesur” por presunto lavado de dinero y maniobras ilícitas .

Uno por uno, todos los inmuebles que le decomisarán a Cristina Kirchner

Inmuebles en El Calafate (Departamento III Lago Argentino):

Propiedad en Avenida 17 de Octubre al 800 - Superficie de 6.001,64 m² (adquirida en 2007) Terreno de 44.106 m² (adquirido en 2007) Terreno de 87.046 m² (adquirido en 2007) Lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces (comprado en 2002, con parcelas adyacentes adquiridas en 2007) Otros terrenos de grandes extensiones adquiridos en 2007 y 2008

Inmuebles en Río Gallegos:

Diez unidades sobre calle Mitre al 500 (todas adquiridas en 2007, cedidas a Máximo y Florencia Kirchner) Inmueble en 25 de Mayo al 200 (adquirido en 2010) Propiedad en calle Presidente Néstor Kirchner al 400 (adquirida en 2006)

También se decomisarán bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.

El decomiso alcanza un monto actualizado equivalente a 684 mil millones de pesos, destinado a cubrir la condena en la causa Vialidad.