La Cámara Federal de Casación denegó este viernes el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner para que se le retire la tobillera electrónica y se amplíe el régimen de visitas, entre otras demandas. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el pedido de la defensa de la ex mandataria, por lo cual se mantienen restricciones al número de visitas, el uso de tobillera electrónica y los límites para acceder a la terraza de San José 1111, donde fijó su residencia para cumplir la condena de 6 años de prisión con arresto domiciliario por la causa Vialidad. De esta manera, además del uso de la tobillera, seguirá rigiendo el límite para el ingreso de personas que no integren el núcleo familiar inmediato, con un tope de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas. La disposición fue tomada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia. Se trata del segundo revés judicial en menos de 24 horas para Cristina Kirchnner, dado que ayer se supo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la expresidenta Cristina Kirchner, incluido el departamento de San José 1111 donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, y del empresario Lázaro Báez. “Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$ 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales. Expresaron que “las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”. Para los fiscales, Fernández de Kirchner y Lázaro Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”. “La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, indicaron. La sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social aprobó el recurso de apelación presentado por la expresidenta Cristina Kirchner y ordenó restituirle la pensión no contributiva de Néstor Kirchner que le había sido dado de baja tras la condena a 6 años de prisión con arresto domiciliario por la causa Vialidad. El fallo establece que la ANSES no puede dar de baja el beneficio de dicha pensión, sino solo suspenderlo, por lo que Cristina Kirchner ahora quedaría habilitada para volver a cobrar la pensión de privilegio por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner. Cabe recordar que una vez firme la condena en la causa Vialidad, a fines de 2024, la ANSES había dado de baja dos prestaciones que cobraba Cristina Kirchner: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta de la Nación. La decisión de los camaristas Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo (Nora Dorado no votó debido a encontrarse de licencia) se conoce tras el recurso de apelación que presentó en noviembre de 2025 el abogado Fernández Pastor, quien asesora a la expresidenta en cuestiones previsionales. Entre los argumentos, consideraron el “carácter alimentario” del beneficio y “la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo”. A partir de esta decisión judicial, Cristina Kirchner podrá volver a cobrar la pensión de privilegio como viuda del expresidente Néstor Kirchner, que hace dos años rondaba los $8 millones. Un punto clave en disputa era si resultaba procedente quitarle ambos beneficios previsionales “por razones de honor”, tal el argumento esgrimido oportunamente por la ANSES. Con este fallo, la Cámara previsional avaló que Cristina Kirchner continúe sin cobrar la jubilación vitalicia como presidenta en virtud de la condena en la causa Vialidad. De esta forma, ANSES deberá reanudar el pago mensual correspondiente a ese beneficio. Sin embargo, horas después de conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano comunicó que, a través de la ANSES, “interpondrá Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia” dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que reestableció la asignación mensual vitalicia otorgada a Cristina Fernández de Kirchner como viuda del ex presidente Néstor Carlos Kirchner.