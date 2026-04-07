El economista Carlos Melconian participó de una entrevista con Luis Novaresio que se emitirá esta noche a las 23.59 por A24. En un anticipo al que accedió El Cronista, el exfuncionario abordó el rumbo económico del Gobierno, cuestionó el cumplimiento de las promesas de campaña de Javier Milei y dejó abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial.

“Es la vocación. Siempre hay que tener programa”, sostuvo Melconian al ser consultado sobre una posible postulación. En ese sentido, agregó: “Estamos trabajando para tener un programa”, y explicó que ese trabajo se realiza junto a “un grupo de personas que siempre acompañan y que se va a ir uniendo”.

Al analizar la gestión actual, el economista marcó fuertes diferencias entre las promesas de campaña y la ejecución. “¿Cuánta distancia hay entre lo que dijo que iba a hacer Milei? Muchísima”, afirmó. Y fue más directo: “No hizo lo que dijo en campaña que iba a hacer”.

Melconian apuntó especialmente contra el enfoque ideológico del Gobierno. “El problema es que lo exacerbó tanto el presidente Milei, fue a un extremo, que lo contaminó o lo prostituyó al capitalismo occidental”, señaló. Según su visión, ese corrimiento afectó la credibilidad del rumbo económico.

En esa línea, relativizó algunos de los ejes discursivos del oficialismo. “Toda lo de ‘cierro el Banco Central’ y ‘mato a la casta’ no ocurrió”, sostuvo. Y añadió que el proceso actual permite desmitificar ciertos planteos: “Es bueno que pasen estas cosas, para ver que la gente vea que no se mea agua bendita y que la casta está ahí. Todos saben quiénes son”.

El economista también cuestionó las expresiones de adhesión extrema al Presidente. “No hace falta gritar ‘Viva la libertad carajo’. Eso es rendirle pleitesía. Por un Presidente podés tener afecto, confianza, pero ¿adularlo?”, planteó.

En el plano macroeconómico, Melconian definió el escenario actual con un concepto contundente: “Estamos en estanflación. Estamos en inflación con estancamiento”. A su vez, puso en duda algunas herramientas utilizadas por el Gobierno y deslizó críticas a decisiones recientes vinculadas al financiamiento. “Me hace ruido el monto de los créditos del Banco Nación”, indicó.

También apuntó contra sectores cercanos al oficialismo: “Estos pibes soberbios que se retuitean y se hablan entre ellos terminaron en el Nación pidiendo un crédito”. Y lanzó una frase aún más dura: “Me duele que llegaste a mear al Banco Nación y después vas a sacarle un crédito”.

En materia cambiaria, descartó un salto inmediato del tipo de cambio. “¿Ves devaluación inminente? No”, respondió. Y agregó: “No convence más a nadie hablar de devaluadores”.

Sobre la dinámica inflacionaria, fue cauto respecto de una desaceleración rápida. “¿La inflación va a empezar con cero? No”, sostuvo. En cambio, planteó una hoja de ruta gradual: “Cuando hayas arreglado los precios relativos y la inflación sea de 25 anual, lanzás un plan de estabilización”.

Pese a sus críticas, Melconian no cerró la puerta a un eventual acercamiento con el Gobierno. Ante la posibilidad de ser convocado por Milei, fue tajante: “Si me llama, voy”.

Además, proyectó un escenario político más allá de la actual gestión. “Me imagino el posmileísmo manteniendo ideas capitalistas occidentales de libre mercado, sin retroceder del rumbo”, afirmó.

La entrevista completa con Carlos Melconian podrá verse esta noche, a las 23.59, en A24, donde el economista profundizó sus cuestionamientos al programa económico, analizó el presente y dejó definiciones sobre su posible rol en el futuro político argentino.