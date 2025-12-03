Caputo habló de las reformas laboral y tributaria y explicó cuáles serán los puntos claves: “Van a ser de mucho impacto”

El flamante ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, participa este miércoles de la nueva edición del Encuentro de Líderes que organiza El Cronista.

Entrevistado por Guillermo “Willy Laborda”, Santilli se refirió a la agenda 2026 del Gobierno: “Tenemos una agenda más que importante, el Presidente ha sido claro en la agenda que trazó para el país y tiene que ver con reformas estructurales que necesitamos. Y para empezar, tener un presupuesto con lineamientos básicos y claros, equilibrio fiscal y superávit”, apuntó.

“Vengo del Congreso, un parlamento que quedó muy equilibrado, estamos muy cerca de tener quórum para poder avanzar con las reformas que queremos impulsar. Hay bloques que acompañan nuestras reformas y tienen ganas de sacar adelante al país”, dijo sobre lo que sucederá en el ámbito legislativo.

Además, se refirió a las reuniones que mantuvo con los jefes provinciales en los últimos días: “Veo en la inmensa mayoría un espíritu de reformas, con una modernización laboral necesaria, una bajada de impuestos, un Código Penal nuevo, y que el país tenga un presupuesto está en la mayoría de las agendas de los gobernadores, es un paso gigante, los voy a seguir yendo a ver para lograr un acuerdo”.

Respecto a los pedidos empresariales, advirtió que la presión fiscal en Argentina “es asfixiante”.

Y advirtió: “Ninguna reforma funciona si no se aplica en los tres niveles, nación, provincial y municipal”.

“Venimos de no generar una pyme neta en los últimos 20 años, hay que salir de esos numeros que son espantosos, para eso es clave la reforma fiscal”, profundizó.

Sobre la relación con Axel Kicillof, dijo que el Gobierno está priorizando a los gobernadores que asistieron al Consejo de Mayo. “Después vamos a sentarnos con el resto, pero tenemos que ser coherentes, no se puede pedir diálogo y después no ir al Pacto de Mayo por desinterés. Diálogo para subir impuestos o para subirle impuestos a las pymes no vamos a tener”, aclaró.

También hizo mención al diálogo con los sindicatos por lo que tiene que ver con la reforma laboral. “En los próximos días estaremos empezando a abrir el debate para encontrar un acuerdo que le sirva a los argentinos, necesitamos retomar el sendero del crecimiento del empleo formal”

En el evento, que contó también con la presencia de Luis Caputo y que tendrá un cierre a cargo del presidente Javier Milei, los principales líderes empresariales exploran las claves para alcanzar el éxito organizacional, analizando tanto los desafíos del pasado como las oportunidades futuras.

Se abordan las estrategias para el crecimiento y desarrollo en Argentina, respondiendo preguntas sobre cómo se toman decisiones y se enfrentan los retos en las empresas.

NOTICIA EN DESARROLLO.