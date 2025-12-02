A mediados de noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que estudian la posibilidad de aumentar los montos de las deducciones del impuesto a las Ganancias para las personas humanas . Se trata de los importes que restan y disminuyen la base imponible sobre la cual se calcula el tributo.

“La otra cosa que estamos analizando es subir fuertemente las deducciones del Impuesto a las Ganancias de personas humanas“, aseguró el titular de Hacienda en la conferencia de FIEL.

Caputo también sostuvo en LN+ que la medida “le dará incentivo a la gente a pedir factura, que formaliza más la economía“.

Hasta ahora fue el único detalle que dejó entrever el funcionario. Sin embargo, en ese mismo evento, reconoció que la administración del presidente Javier Milei tiene la intención de eliminar gravámenes distorsivos , aunque esa intención choca con una de las máximas de la gestión libertaria: el orden fiscal.

“No podemos darnos el lujo [de suprimir tributos distorsivos] porque de corto plazo implica romper el ancla fiscal“, admitió Caputo.

Economía evalúa incrementar las deducciones de Ganancias. Los especialistas coinciden en que aliviaría la carga del tributo

En materia de Ganancias, un obstáculo que podría enfrentar el Gobierno es que, para incrementar las deducciones del tributo , precisaría el aval de los gobernadores, dado que el gravamen es coparticipable y eso podría “impactar” en los ingresos que reciben las respectivas jurisdicciones.

“Para eso necesitaría la cantidad de diputados y senadores para aprobar una ley que modifique la de Ganancias [Ley N° 27.430]. No es diferente de otro tipo de negociación legislativa”, precisó Diego Fraga, socio de Expansion Business Argentina.

Por lo pronto, Caputo explicó que el nuevo esquema le permitiría “a cualquiera que pague Ganancias deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario“. No hubo mayores precisiones, aunque el ministro adelantó en la conferencia de FIEL que esta modificación formaría parte de la reforma laboral, uno de los proyectos -junto a la reforma tributaria- que la Casa Rosada buscará impulsar a partir de la nueva composición del Congreso .

Impuesto a las Ganancias: cuáles son los cambios que precisa el régimen, según especialistas

A mediados de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos por los cuales los contribuyentes deben abonar el impuesto.

De acuerdo a la Ley 27.743, el mínimo no imponible, las deducciones personales y familiares se ajustaron según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre del 2025 .

Luego de dicha modificación, el mínimo no imponible ascendió a $ 2.843.180 brutos para un trabajador soltero, mientras que para los casados con dos hijos rige a partir de $ 3.771.045 brutos.

“Vamos a un esquema de simplificación y de menores impuestos. Va a haber baja de impuesto a las Ganancias para individuos y un incentivo muy grande para que se desarrolle el mercado de capitales”, dijo el titular de Economía en su participación del Ciclo de Coyuntura, organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí, deslizó que habrá una reducción de la alícuota que rige para las empresas, junto con un aumento del mínimo no imponible para los trabajadores.

“ La realidad es que hoy sigue siendo bajo el piso de Ganancias . Es decir, el monto a partir hasta el cual no se paga y a partir del cual sí se paga. Un autónomo del régimen general está en un neto $ 1.700.000, un empleado en relación de dependencia soltero, más o menos en un neto de entre $ 2.200.000 y $ 2.300.000”, explicó el abogado tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Según describió, en el caso de los autónomos “todavía se paga Ganancias [más en el caso de los autónomos] cuando muchos que están ahí superan por poco ese importe”. En palabras del especialista, eso no les “alcanza para cubrir los gastos mensuales y tener una calidad de vida razonable” .

Caputo aseguró que aumentar las deducciones de Ganancias "le dará incentivo a la gente a pedir factura"

Por ello, consideró que las deducciones personales, el mínimo no imponible y la deducción especial con hijos a cargo, por ejemplo, tendrían que ser más altas. “ También deberían ampliarse los tramos de las escalas del impuesto para hacerlo, incluso, el tributo más progresivo ”, agregó.

Por su parte, Daniel Ricardo García, socio de LexTax Advisory, advirtió que “el sistema de liquidación del impuesto a las Ganancias hoy es un laberinto y difiere conforme el sujeto y su condición ”. Empresas, empleados en relación de dependencia o un profesional autónomo enfrentan “una carga fiscal diferente, normas distintas y deducciones desiguales”.

Respecto a la “pista” que dejó Caputo, García estimó que las reformas se orientarán, probablemente, para autónomos y trabajadores en relación de dependencia, a quienes consideró ”los más ’olvidados’ del sistema “.

Escalas del impuesto a las Ganancias (julio-diciembre 2025)

Ganancia Neta Imponible Acumulada (Desde $) Ganancia Neta Imponible Acumulada (Hasta $) Pagarán ($) Más el % Sobre el Excedente de ($) 0,00 1.635.136,56 0,00 5 0,00 1.635.136,56 3.270.273,12 81.756,83 9 1.635.136,56 3.270.273,12 4.905.409,68 228.919,12 12 3.270.273,12 4.905.409,68 7.358.114,52 425.135,51 15 4.905.409,68 7.358.114,52 14.716.229,04 793.041,23 19 7.358.114,52 14.716.229,04 22.074.343,56 2.191.082,99 23 14.716.229,04 22.074.343,56 33.111.515,34 3.883.449,33 27 22.074.343,56 33.111.515,34 49.667.273,02 6.863.485,71 31 33.111.515,34 49.667.273,02 en adelante 11.995.770,59 35 49.667.273,02

Deducciones de Ganancias: cuáles son las medidas clave para aliviar la carga fiscal

Hoy, asalariados y autónomos pueden deducir aquellos montos que provienen del alquiler de la vivienda; los salarios; las contribuciones del servicio doméstico; las cuotas de medicina prepaga; los honorarios médicos; y los seguros de vida y retiro, entre otros conceptos.

A partir de las declaraciones de Caputo, los especialistas marcaron algunos aspectos que podrían ser ajustables.

“Caputo dijo lo de la cafetera, Milei lo del incentivo a pedir facturas. Es bueno incorporar deducciones que hoy no están, porque la compra de una cafetera para uso personal hoy no puede deducirse. Determinadas compras pueden reactivar la economía e incentivar a las personas a pedir factura , porque si no pueden deducirlo, muchas veces las personas no piden el comprobante, les hacen un descuento por efectivo y, quizás, el que debita la factura no la emite”, expuso Domínguez.

Y añadió: “Esto puede beneficiar no solo a la Nación, sino también a provincias y municipios”.

Uno de los reclamos es actualizar los montos deducibles de intereses de créditos hipotecarios.

“Hoy se pueden deducir intereses de crédito hipotecario, con límites muy bajos ($ 200.000 anuales, un importe irreal y hasta ridículo). Entonces, si se permitiera deducir el total del crédito y se ampliarán los rubros de deducciones (artefactos para el hogar, movilidad, conectividad, elementos informáticos y de tecnología) sería muy positivo para esta categoría [personas humanas] que tiene que invertir mucho para ser competitivo”, expresó García.

Por su parte, Domínguez también consideró que las deducciones de los intereses de préstamos hipotecarios tendrían que actualizarse. Y citó otro ejemplo: “Los gastos de automóvil son $ 7200 por año [por vehículo], la amortización de los automóviles -la equivalente a una unidad- es de $ 20.000. Son valores totalmente irrisorios”.

Incluso, el CEO de SDC Asesores Tributarios planteó que “ deberían incrementarse las deducciones generales (mínimo no imponible y deducción especial), más allá del ajuste semestral que corresponde por la variación del IPC, y también aumentar la escalas del impuesto ”, sin comprometer el equilibrio fiscal; un componente fundamental del plan de estabilización económica.

El Gobierno anticipó cambios en Ganancias: qué podría ser deducible, según los especialistas

En tanto, García propuso revisar el esquema de topes. “En principio, no deberían existir límites para deducirse costos puntuales: tecnología, créditos hipotecarios, salud, conectividad . A su vez, los topes que queden deberían indexarse automáticamente por inflación”, detalló.

Por último, el socio de LexTax Advisory recordó que en la cuarta categoría (personas humanas) hay diferencias tajantes: los empleados en relación de dependencia y los autónomos.