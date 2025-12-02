Presión fiscal en la mira: los ajustes que planea Caputo en Ganancias y las medidas “necesarias”
El ministro de Economía aseguró que evalúan incrementar las deducciones del impuesto para las personas humanas. La medida necesita aval político. Los especialistas sostienen que el esquema tiene un tratamiento diferenciado para cada sujeto.
