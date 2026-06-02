La “renuncia” de Bullrich ante Milei, el dilema interno que desató y la chance que ve el peronismo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio una entrevista en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) e hizo referencia a la famosa interna libertaria. “No debería ser tema, no lo veo como algo que le vaya a cambiar la vida a nadie”, aseguró ante el empresariado.

En el público, la mayoría de los presentes levantó la mano ante la pregunta de la periodista y moderadora Florencia Donovan: “Levante la mano quién cree que la interna puede empiojar la gestión libertaria”. “ Están equivocados ”, replicó Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“ Cosas normales que pasan en todo el gobierno. Nadie está pensando en eso cuando está yendo a laburar, nadie está pensando en eso cuando viene a producir ”, agregó en ese sentido.

Con respecto de su mirada de cara a las elecciones del año que viene, Menem sostuvo que “ nuestra construcción política está principalmente orientada, digamos, tenemos que poner de mayor a menor, en la búsqueda de la continuidad del presidente de 2027-2031 . Y a partir de ahí es que vamos a construir nuestro eventual armado político provincia por provinci a”.

“ Hemos visto algunos intendentes o algunas provincias que han tratado de equiparar un poco y han aumentado esos impuestos. Nosotros, nuestra idea está sostener las mismas reformas que bajen también a cada provincia, a cada municipio, a cada legislatura provincial, a cada Consejo Deliberante ”, agregó.

Sobre la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder, el diputado sostuvo que el país necesita más tiempo para solidificar estabilidad en ciertos aspectos.

“Lleva tiempo recomponernos. Digo como primer paso. Después ir a un esquema como el de Perú, que pasa de todos pero la moneda no se toca, creo que es un tema de tiempo a nivel institucional para lograr que haya principios que no se van a tocar ”.

Luego, se refirió a dos temas que le preocupan a la gente: el empleo y la corrupción. Sobre el primero, Menem aseguró que “ el empleo está creciendo, con dificultades , pero está creciendo en términos de informalidad y 130 mil nuevos puestos de trabajo y seguramente ahora ya se reglamentó la ley laboral, hemos modernizado la ley laboral pudimos modernizar la normativa laboral y ahora se reglamentó. Todo apunta a una mayor formalización en términos de trabajo y, si a eso le suman las inversiones , ahora que vamos por el Super RIGI , todo el contexto que te plantee el empleo, inevitablemente, inexorablemente, va a crecer “.

“¿Y qué pasa con esa otra palabra, la corrupción? Digo, Manuel Adorni, Andís, ahora Arsat, ¿no creen que eso empaña también los logros del Gobierno?“, preguntó la moderadora.

El titular de Diputados retrucó desde el día 1, plantearon “un esquema de división de poderes a rajatabla”. En ese sentido, remarcó que en LLA están “muy comprometidos con la división de poderes y todo lo que haga la Justicia, nosotros lo vamos a avañar”.

“El Estado es muy grande, lamentablemente es muy grande y cualquier situación dudosa, oscura, la tiene que investigar la justicia. No nos vamos a poner nosotros, por lo menos del ámbito legislativo, como jueces y creo que los medios tampoco", ensalzó.

Y sumó: “ Creo que hay que dejar actuar a la justicia como corresponde , que es el único camino institucional que se conoce para solucionar este tipo de temas. Yo confío en la justicia y de hecho estamos completando, había un 37% de vacantes cuando llegó este gobierno".

Sobre la reforma tributaria, el titular de Diputados descartó que esté próximamente en agenda: “No lo veo en la cocina”. Pero remarcó que intentarán avanzar sobre una modificación de Inocencia Fiscal que quedó pendiente de su aprobación.

“C reo que en términos tributarios estaríamos dando un paso adelante , no en la simplificación que tal vez están esperando, pero sí por lo menos darle más flexibilidad a los 20 años que la gente no pudo ahorrar o exteriorizar esos ahorros si no eran pesos de la manera que lo disponían otros gobiernos ”, puntualizó

También habló de la reforma política, en la que el debate central es la eliminación de las PASO. Menem no descartó que se llegue a una alternativa, al no tener el respaldo suficiente de las bancas del Congreso.

“ Entre lo perfecto y lo que podemos -siempre lo perfecto es enemigo de lo posible, dicen-, vamos a tratar de ir . Pero toda la política sabe que a la gente no le importa nada la PASO, es un dilema de la política nada más que creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y sacarnos de encima ese lastre que son las PASO lo antes posible”, dijo el diputado riojano.