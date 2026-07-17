Los precios mayoristas registraron un aumento de 1,1% en junio de 2026 respecto del mes anterior, informó este viernes el INDEC.

La cifra, la más baja en cuatro meses, es consecuencia de la suba de 1,0% en los “Productos nacionales” y de 2,3% en los “Productos importados”.

" Asimismo, se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza en diciembre de 2015 “, destacó el ministro Luis Caputo.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos”, con 0,26 puntos porcentuales (p.p.); “Productos agropecuarios”, con 0,23 p.p.; “Productos refinados del petróleo”, con 0,19 p.p.; y “Energía eléctrica”, con 0,13 p.p.; compensados por “Petróleo crudo y gas”, con -0,56 p.p.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,1% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,1% en los “Productos nacionales” y de 2,2% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,1% en el mismo período, como consecuencia de la disminución de 0,6% en los “Productos primarios” y la suba de 1,8% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.