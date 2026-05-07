Este jueves, el Gobierno dispuso un aumento significativo en los montos y criterios del Plan Alimentar (ex Tarjeta Alimentar). Se trata del principal beneficio alimentario del Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre”. En particular, el Ministerio de Capital Humano a través de la Resolución 161/2026, publicada en el Boletín Oficial, una suba del 38% para el beneficio. La prestación alimentaria se paga a través de la ANSES de manera mensual a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos hasta 14 años; de la Asignación por Embarazo (AUE) y a madres con 7 hijos que cobran Pensiones No Contributivas (PNC). De acuerdo con el documento oficial, la actualización responde a la necesidad de “recomponer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables” y en mejorar los indicadores de pobreza e indigencia reportados por el INDEC. Se establecen tres categorías de pago mensuales que varían según la cantidad de hijos, alcanzando un máximo de $149.425 para hogares con tres o más descendientes. Esta medida se integra en el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” con el fin de garantizar la seguridad alimentaria en todo el país. Los titulares pasarán a cobrar con el aumento en mayo: Con la actualización de los montos, los titulares que a la vez perciben la AUH y Tarjeta Alimentar cobrarán en mayo en total: