La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará en mayo de 2026 un nuevo aumento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta actualización, que será del 3,38%, se aplica de manera automática y responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente a marzo. Con el incremento confirmado por el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, el valor bruto de la prestación general ascenderá a $ 141.286. Por su parte, la AUH por Hijo con Discapacidad trepará a los $ 460.045. Sin embargo, sobre estos montos totales, ANSES aplica la retención mensual habitual del 20% en concepto de garantía del cumplimiento de las obligaciones sanitarias y educativas. En consecuencia, este mes los titulares de la AUH cobrarán un haber directo en mano de $ 113.028,80 por cada hijo, mientras que los $ 28.257,20 restantes quedarán retenidos. En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, el pago neto depositado en la cuenta bancaria será de $ 368.036. El dinero retenido se acumulará y se liberará al año siguiente tras la presentación de la Libreta AUH. Además del haber mensual, las familias pueden sumar ingresos extra según su situación. Quienes tengan hijos de hasta 14 años inclusive acceden al pago de la Tarjeta Alimentar, y las mujeres con niños en etapa de lactancia perciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Por otro lado, la entidad previsional aclaró que la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para trabajadores formales del primer rango de ingresos pasará a $ 70.651. El calendario de pagos de mayo 2026 se organiza, como siempre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Las acreditaciones comienzan con los documentos finalizados en 0 y avanzan de forma progresiva a razón de un número por día hábil. Todos los fondos se depositan directamente en la cuenta bancaria que el beneficiario utiliza habitualmente.