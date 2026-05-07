El Gobierno reabrió la sala de periodistas en Balcarce 50 con múltiples restricciones. Doble cacheo físico, ventanas esmeriladas e imposibilidad de circular en pasillos sobresalen en la nueva logística de seguridad por el supuesto espionaje que denunció Milei. Pero las limitaciones no alcanzan solo a los acreditados. Quienes manifiestan incomodidad son muchos empleados, que son interceptados por Casa Militar y ven que no pueden pasar por varios sectores. Incluso hay oficiales de seguridad que no pueden entrar por algunas puertas, que recientemente le colocaron huella dactilar. Uno de los agentes más experimentados sufrió el obstáculo el lunes, estuvo minutos intentando pasar al balcón del Patio de las Palmeras, fracasó, se retiró y susurró un improperio, por fuera de su habitual y riguroso protocolo. Y hay funcionarios que también son víctimas. La fuerza que comanda Karina reconectó una cámara de seguridad en el acceso al despacho de Santiago Caputo, quien se había opuesto a ese control. Sin embargo, no todos tienen complicaciones para circular. Esta semana ingresó sin inconvenientes un grupo de pastores evangélicos para participar de una cadena de oración, junto a algunos funcionarios e invitados. No alcanzan las recurrentes limpiezas energéticas en los despachos del poder. En medio de la zozobra por el caso Adorni y la furia en el gabinete, los guías espirituales encabezaron “un momento de reflexión, reconciliación y de paz”, con el ok de “El Jefe”. No es novedad la reciente declaración de Patricia Bullrich, quien le reclamó una “inmediata” explicación a Manuel Adorni sobre su situación patrimonial. Solo difundió lo que ocurría hace semanas en la mesa política. Hace más de un mes que hay unidad de criterio en el gabinete acerca de que “es irreversible” la situación política del jefe de ministros y consideran que “contamina a todos, inclusive al presidente”. Le pidieron expresamente que explique pronto su caso en la justicia y él se negó. Ya no es solo “Toto” Caputo quien se lo plantea al líder libertario. Con mejores modales, otros referentes del Gobierno intentan decírselo a Milei, a quien le siguen teniendo miedo. “Está a la vista que tiene que renunciar, le hace daño al presidente”, señaló a El Cronista un ministro que debió sonreír las veces que tuvo que fotografiarse con el exportavoz. El expanelista es consciente de ese malestar generalizado. Se guareció nuevamente en su despacho y se apoya exclusivamente en los Milei y en su equipo íntimo, tras las afirmaciones del contratista. Y para colmo de males, todavía no le atienden el teléfono en Comodoro Py. Sus emisarios llamaron esta semana desde Balcarce 50 para rogarle a las autoridades judiciales que dejen de filtrar información de la causa. Le piden una tregua mediática. Le volvieron a cortar la comunicación y quedaron con el tubo en la mano. Con un Adorni agazapado, su entorno empieza a ver menos hilo en el carretel y se desinhibe, casi como si actuarán en defensa propia. Creen que hay sectores referenciados con el karinismo que le soltaron la mano y que hasta alientan a conocidos conductores de TV para que insten por la necesidad de un cambio de conducción en el gabinete. Apuntan a Luis Petri y la lista de nombres sigue hacia otros ministros, a quienes marcan como fuentes de un plan para empujarlo al abismo. Los allegados del contador, que se acercan a algunas zonas no vedadas de Rosada, afirman que “es consciente del daño que le hace a Milei en la imagen”, pero confían en que “podrá reveritrlo y demostrar que todo es una operación”. Diego Santilli se fue de la reunión con intendentes del PRO con una larga lista de reclamos. El ministro del Interior buscó el acompañamiento del partido amarillo para su eventual candidatura a gobernador bonaerense, pero el caso Adorni y los problemas en la economía impidieron que se garantice ese cometido. Los jefes comunales “lo esperaban hace tiempo al Colo”, afirman desde las entrañas macristas. Le cuestionaron la falta de obra pública, la caída del consumo y la imposibilidad de promover sus gestiones sin un respaldo político de la Casa Rosada. “Nos piden que no subamos tasas y no recibimos ni una ayuda. Ya nos cuesta diferenciar a Milei de Kicillof”, lanzó un ofuscado alcalde. También le señalaron que “es insostenible que los libertarios se comporten peor que los K” en sus distritos, por lo que instaron a que el funcionario pueda ordenar a las tropas de Sebastián Pareja. “Estaba más preocupado por su candidatura que por nuestra situación”, se quejó por lo bajo un intendente, que se retiró de la sede del PRO sin hablar ante los periodistas. Se llevó otro pedido el exdiputado. Los referentes amarillos le solicitaron que el presidente eche al jefe de gabinete y revalorice el puesto de coordinación en el Gobierno, casi como un homenaje a aquel tweet de Macri tras su frustrada y última cena de milanesas en Olivos con Milei. Por lo pronto, el fundador del PRO ya sabe su próximo cónclave, luego de su paso por Mendoza. Se mostrará en Vicente López, otro de sus bastiones territoriales, donde amagará nuevamente con su candidatura.