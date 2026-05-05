La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el calendario de pagos de mayo de 2026 y oficializó una asistencia económica que puede alcanzar los $ 363.000. El beneficio apunta a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo y buscan sostener ingresos mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral. En un escenario marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, este tipo de ayuda gana peso dentro del sistema de protección social. El objetivo central es cubrir gastos básicos y evitar una caída brusca del ingreso familiar durante el período de transición laboral. El pago confirmado por ANSES corresponde a la Prestación por Desempleo. Este programa funciona como un respaldo económico temporal para personas que pierden su trabajo sin causa justificada. Para acceder, el trabajador debe iniciar el trámite dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación. Ese plazo resulta clave, ya que una presentación fuera de término deja sin efecto la posibilidad de cobrar el beneficio. El alcance de la prestación varía según el tipo de empleo previo. En el caso de trabajadores permanentes, se exige un mínimo de seis meses de aportes registrados en los últimos tres años. Para quienes tuvieron empleos eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses dentro de ese mismo período. El monto de la Prestación por Desempleo se ajusta en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que recibe una actualización desde mayo. Con este cambio, ANSES fija un piso y un techo de cobro. El ingreso mínimo equivale al 50% del salario mínimo, mientras que el máximo no puede superar el 100%. De este modo, los pagos quedan establecidos entre $ 181.500 y $ 363.000, según cada situación particular. Para definir el valor exacto, ANSES toma como referencia el 75% del mejor sueldo cobrado en los seis meses previos a la finalización del vínculo laboral. Este criterio permite que el beneficio refleje la realidad salarial de cada trabajador y no funcione como un monto único para todos. La duración del beneficio no es igual en todos los casos. El período de cobro depende de la cantidad de meses trabajados antes del despido. En términos generales, la prestación se paga por un plazo que va de dos a doce meses. Sin embargo, las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión especial que llega hasta los 18 meses. Esta medida busca brindar mayor protección a un grupo que suele enfrentar más dificultades para conseguir empleo. Además del ingreso mensual, la Prestación por Desempleo incluye otros aspectos clave. Durante el tiempo de cobro, el beneficiario mantiene la cobertura de salud y continúa con los aportes previsionales. Esto permite sostener la atención médica y no perder años de aporte jubilatorio, un punto central para quienes atraviesan una etapa de inestabilidad laboral. El trámite se puede realizar de manera online o presencial. Estos son los pasos principales: