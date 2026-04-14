Al mismo tiempo que la inflación de febrero, el INDEC publicó este martes los datos de canasta básica correspondientes al tercer mes del año. Con la cifra actualizada, una familia tipo necesita ingresos por $ 1.434.464 para no ser considerada pobre. Por su parte, la inflación de marzo fue del 3,4%, y acumula un 32,6% anual. La CBA —cuyo valor define la línea de indigencia— subió un 2,2% respecto a febrero y acumula un alza del 11,6% desde diciembre pasado. En términos interanuales, el incremento llega al 32,8%. Para un adulto equivalente, el costo de la canasta alimentaria se ubicó en $ 212.949 mensuales. La CBT —que fija la línea de pobreza e incorpora también bienes y servicios no alimentarios como transporte, educación e indumentaria— registró una suba mensual del 2,6%, con una variación acumulada en el año del 9,6% y un alza interanual del 30,4%. Su valor para un adulto equivalente fue de $ 464.228. Un hogar de tres integrantes —compuesto, en el ejemplo oficial, por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— necesitó $ 523.853 para no ser indigente y $ 1.142.000 para no ser pobre. Un hogar de cuatro integrantes —una pareja de 35 y 31 años con dos hijos de 6 y 8 años— requirió $ 658.011 para cubrir la canasta alimentaria y $ 1.434.464 para superar la línea de pobreza. Un hogar de cinco integrantes —una pareja joven de 30 años con tres hijos menores de 6 años— necesitó $ 692.083 para la CBA y $ 1.508.740 para la CBT. Si se observa la evolución mensual de los últimos doce meses, marzo de 2026 muestra una desaceleración significativa respecto al arranque del año: en enero la CBA había trepado un 5,8% y en febrero un 3,2%. Sin embargo, esa moderación en el ritmo de suba contrasta con una variación interanual que sigue siendo elevada —superior al 30%— y que erosiona el poder adquisitivo de los hogares que dependen de ingresos fijos. Para ponerlo en perspectiva: en marzo de 2025 la CBA valía $ 160.393 para un adulto equivalente. Un año después, ese mismo valor es de $ 212.949, lo que representa casi $ 53.000 más para cubrir exactamente la misma canasta de alimentos. Con los datos puestos sobre la mesa, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista. "Fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo", destacó el titular del Palacio de Hacienda. El propio Caputo había anticipado este lunes que el IPC superaría el 3%, en la búsqueda del Ejecutivo por morigerar la narrativa de la aceleración inflacionaria. A modo de justificación, el ministro destacó, como ha dicho hasta el paroxismo el propio presidente Javier Milei, que “la inflación es un fenómeno monetario” y lo argumentó afirmando que “puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas”. Por otra parte, sirviéndose, tácitamente, de lo que puertas afuera del Gabinete han llamado “riesgo kuka”, apuntó que “a medida que el impacto rezagado del desplome preelectoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirá que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”. Por su parte, fue el propio Presidente quien le subió el precio a la escalada inflacionaria y de manera tajante advirtió que “el dato es malo”. “El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, esgrimió el mandatario.