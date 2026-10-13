En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.632.505 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT). Así lo informó el INDEC, que también dio a conocer este martes que la inflación del noveno mes del año fue del 1,9% y acumula 33,4% en los últimos 12 meses.

En el acumulado de 2026, la CBA subió 25,3% y la CBT 24,7%. En la comparación contra septiembre de 2025, el avance fue de 40,0% para la canasta alimentaria y de 38,7% para la total . En los trece meses que muestra el informe, esos son los registros interanuales más altos de ambas series.

Canasta básica: una familia tipo necesitó $ 1.632.505 en septiembre para no ser pobre (Fuente: Archivo).

Para un adulto equivalente, la línea de indigencia (la CBA) quedó en $ 239.058 y la línea de pobreza (la CBT) en $ 528.319. En septiembre de 2025, esos valores eran de $ 170.788 y $ 380.858, respectivamente.

Canasta básica: cuánto necesitó cada tipo de hogar

El INDEC calcula los valores para tres hogares tipo. Para no caer debajo de la línea de indigencia, es decir, para cubrir solo la canasta alimentaria, se necesitaron en septiembre de 2026:

Hogar de 3 integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61): $ 588.083.

Hogar de 4 integrantes (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8): $ 738.690.

Hogar de 5 integrantes (un varón y una mujer de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años): $ 776.939.

Para superar la línea de pobreza, que incluye además bienes y servicios no alimentarios, los montos fueron de $1.299.664 para el hogar de tres integrantes, $ 1.632.505 para el de cuatro y $ 1.717.036 para el de cinco.

La evolución mes a mes desde septiembre de 2025

La CBA tuvo su mayor suba mensual en enero de 2026, con 5,8%, mientras que la CBT alcanzó su pico en diciembre de 2025, con 4,1%. Desde entonces, los aumentos mensuales se moderaron: en la CBA, el menor registro de 2026 fue el de abril (1,1%), y en junio fue de 1,3%.

En la CBT, el 1,7% de septiembre de 2026 es el menor aumento mensual desde septiembre de 2025, cuando había sido de 1,4%. Los valores de los últimos meses de la serie de 2026 fueron 2,6% en marzo, 2,5% en abril, 2,0% en mayo, 2,2% en junio y julio, y 2,6% en agosto.