El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que una familia de cuatro integrantes necesitó en junio $ 1.531.473 para no ser considerada pobre. Este valor corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que registró un incremento del 2,2% respecto al mes anterior.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, tuvo una suba menor, del 1,3%. Así, el mismo grupo familiar (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8) requirió $ 689.853 exclusivamente para cubrir sus necesidades proteicas y calóricas mínimas.

La inflación de las canastas: los datos anuales

En lo que va de 2026, ambas canastas acumulan un alza del 17,0%. Si se analiza la variación interanual (junio 2026 contra junio 2025), la canasta alimentaria muestra un salto del 36,3%, mientras que la canasta total —que incluye bienes y servicios no alimentarios como transporte, salud y vestimenta— aumentó un 35,7%.

Aunque la suba mensual de junio refleja una desaceleración respecto a los picos de principios de año (en enero la CBT había saltado un 5,8%), los valores nominales siguen presionando el bolsillo de los hogares en el Gran Buenos Aires.

¿Cuánto necesitó cada tipo de hogar?

El reporte del INDEC discrimina el costo de vida según la composición de los grupos familiares: