Cierran todos los bancos por cuatro días en Argentina: qué operaciones no se podrán realizar.

La semana siguiente, los bancos argentinos no abrirán sus puertas durante cuatro días consecutivos . La combinación de un feriado nacional, un día no laborable y el fin de semana genera una pausa total en la atención presencial del sistema financiero.

Por qué no hay atención al público durante cuatro días

El jueves 9 de julio es feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia. Se trata de una fecha patria que, por ley, no puede trasladarse a otro día de la semana.

Los cajeros automáticos estarán habilitados según la disponibilidad de cada red.

El viernes 10 de julio, en cambio, fue declarado día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete. A diferencia del feriado del jueves, este día no es obligatorio para todos los sectores y depende de la decisión de cada empleador.

Sin embargo, para el sistema bancario el dato ya está confirmado. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incluyó el viernes 10 de julio dentro de su calendario de feriados bancarios . En este sentido, las entidades financieras no tendrán atención presencial ese día.

De esta forma, el esquema queda armado así:

Jueves 9 de julio : feriado nacional, bancos cerrados.

Viernes 10 de julio : día no laborable, bancos cerrados.

Sábado 11 y domingo 12 de julio: fin de semana, bancos cerrados.

En total, son cuatro jornadas sin atención al público en ninguna sucursal del país y por este motivo, los clientes de las entidades financieras deben tomar los recaudos necesarios para no sufrir ningún contratiempo.

Qué operaciones se pueden hacer igual

Si bien las sucursales no abrirán, esto no significa que las cuentas queden paralizadas. Tal como ocurre en otros feriados bancarios, los clientes podrán seguir realizando operaciones a través de canales digitales.

Entre las opciones disponibles durante estos cuatro días se encuentran:

Home banking para consultas, transferencias y pagos de servicios.

Billeteras virtuales , sin restricciones de horario.

Pagos con tarjeta de débito y crédito en comercios habilitados.

Cajeros automáticos, según la disponibilidad de cada red.

No obstante, algunas operaciones específicas, como la apertura de cuentas, ciertos trámites con firma presencial o gestiones que requieren validación en sucursal, quedarán suspendidas hasta el lunes 13 de julio.

En este contexto, quienes necesiten realizar trámites bancarios presenciales antes del fin de semana extra largo deberán anticiparlos esta misma semana, ya que la próxima atención al público recién estará disponible el lunes siguiente.