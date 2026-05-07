La transformación de los cajeros automáticos ya empezó y cada vez más bancos avanzan hacia un sistema donde las tarjetas físicas dejarán de ser necesarias para retirar efectivo. Aunque en Argentina ya existen modalidades para extraer dinero sin plástico, ahora distintos países de la región comenzaron a incorporar tecnología contactless directamente en las terminales bancarias. Uno de los casos más recientes ocurre en Colombia, donde algunas entidades financieras empezaron a implementar cajeros con tecnología NFC (Near Field Communication), un sistema que permite operar acercando el celular o un reloj inteligente al lector automático. La tendencia apunta a reemplazar gradualmente el uso tradicional de la tarjeta y acelerar la digitalización bancaria. La tecnología NFC ya se utiliza en billeteras virtuales y pagos sin contacto mediante aplicaciones como Google Pay, Apple Pay o Mercado Pago. Ahora, ese mismo mecanismo comenzó a llegar a los cajeros automáticos. El procedimiento es simple: De esta manera, el celular reemplaza a la tarjeta física durante toda la operación. Uno de los principales objetivos es mejorar la seguridad y reducir fraudes vinculados a la clonación de tarjetas. Al no insertar el plástico dentro del cajero, disminuye el riesgo de sufrir ataques mediante “skimmers”, dispositivos utilizados para copiar datos bancarios de manera ilegal. Además, el sistema permite: Aunque la modalidad contactless todavía no está extendida en el país, Argentina ya cuenta desde hace años con alternativas para retirar efectivo sin tarjeta a través de Banelco y Link. En estos casos, el usuario genera una orden desde la app o el homebanking y luego realiza la extracción utilizando códigos de validación. Los clientes de bancos adheridos pueden: Entre las entidades compatibles aparecen Galicia, Santander, BBVA, Macro, Patagonia y Supervielle, entre otras. La red Link también ofrece un sistema similar llamado “Punto Efectivo”. El mecanismo permite generar una orden de extracción desde homebanking y retirar dinero utilizando un código temporal. Actualmente está habilitado en bancos como: La implementación todavía avanza de manera gradual y depende de cada entidad financiera y del tipo de celular utilizado por el cliente. Sin embargo, la tendencia global apunta hacia sistemas cada vez más digitales, rápidos y seguros, donde el teléfono móvil terminará reemplazando buena parte de las funciones que hoy cumplen las tarjetas físicas.