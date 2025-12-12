Con la llegada del verano muchos bancos anunciaron una modificación en el horario de atención al público en las sucursales y esto ya fue confirmado en 108 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Cuál es el nuevo horario de atención de los bancos

El Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció que muchas sucursales que operan en el interior de la provincia modificarán el horario de atención al público para la realización de trámites presenciales en el verano.

Cambian los bancos: a partir de ahora, todos los trámites deberán hacerse en este nuevo horario Fuente: Banco Provincia

Con motivo de las altas temperaturas, se confirmó que el nuevo horario será de 08:00 a 13:00, es decir que abrirán dos horas antes del horario habitual que es de 10:00 a 15:00.

La medida aplicada para las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires fue dispuesta por el Gobierno bonaerense a través del Decreto Nº 2894/2025 y se extenderá hasta el viernes 20 de marzo de 2026, inclusive. El objetivo central de esta disposición es proteger a la población de las altas temperaturas durante el verano.

En dónde se aplicará el nuevo horario para los bancos

El nuevo esquema de atención no solo regirá para las sucursales del Banco Provincia, sino también para todas las entidades bancarias públicas y privadas que funcionen dentro de los municipios que se sumaron a la medida.

Es importante aclarar que este cambio no se aplicará en las sucursales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ni en las del Conurbano Bonaerense, donde continuará vigente el horario tradicional de 10 a 15 a lo largo de todo el verano.

Entre los distritos que adoptarán la nueva franja horaria se encuentran 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado y Brandsen.

A ellos se suman Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel de Marina L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles y Coronel Suárez.

La lista continúa con Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General Lamadrid, General Las Heras y General Lavalle.

También quedan incluidos los bancos ubicados en General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem y Lezama.

El nuevo horario alcanzará igualmente a las sucursales de Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones y Pehuajó.

La nómina sigue con Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto y San Andrés de Giles.

Finalmente, también se encuentran contemplados los bancos ubicados en San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino y Zárate.