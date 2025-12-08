Los préstamos personales se consolidan como una opción ideal para afrontar grandes gastos, financiar proyectos o cubrir emergencias.

En diciembre, entidades como el Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen líneas de crédito con montos elevados, plazos flexibles y tasas competitivas, adaptadas al historial crediticio de cada cliente.

Préstamos personales: ¿qué son y cómo funcionan?

Un préstamo personal es un crédito que las entidades financieras otorgan a personas físicas para cubrir necesidades económicas diversas, como pagar deudas, realizar viajes, financiar estudios o afrontar gastos imprevistos.

El banco entrega una suma fija de dinero y el cliente se compromete a devolverla en cuotas periódicas, sumando los intereses pactados. Antes de aprobar el crédito, la entidad evalúa el puntaje crediticio, el nivel de ingresos y el historial financiero del solicitante.

Las tasas pueden variar según el perfil del cliente, por lo que se recomienda s olicitar el préstamo solo si existe seguridad sobre la capacidad de pago .

¿Cómo acceder a los préstamos personales del Banco Nación?

El Banco Nación ofrece préstamos libre destino de hasta $ 50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Están disponibles para empleados en relación de dependencia, monotributistas y autónomos.

Condiciones:

Monto solicitado : hasta $ 50.000.000

Plazo : hasta 72 meses

TNA : 70%

TEA : 97,46%

CFT con TEA : 146,74%

La cuota no puede superar el 30% del haber mensual.

Cómo solicitarlo:

DNI y comprobantes de ingresos.

Último resumen de la tarjeta de crédito o factura de un servicio fijo a nombre del solicitante.

Requisitos específicos según la condición laboral: empleados en relación de dependencia, contratados por locación de servicios, trabajadores autónomos y jubilados.

Trámite online o presencial. Una vez aprobado, el dinero se acredita directamente en la cuenta del solicitante.

¿Cómo acceder a los créditos del Banco Provincia?

El Banco Provincia otorga préstamos de hasta $ 50.000.000, también con plazos de hasta 60 meses. Están dirigidos a empleados del sector privado, trabajadores públicos y jubilados que perciban haberes en la entidad.

Condiciones:

Monto máximo : $ 50.000.000

Plazo : hasta 60 meses

Tasa fija anual : 79%

Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.

Cómo solicitarlo: