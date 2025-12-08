En esta noticia
Los préstamos personales se consolidan como una opción ideal para afrontar grandes gastos, financiar proyectos o cubrir emergencias.
En diciembre, entidades como el Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen líneas de crédito con montos elevados, plazos flexibles y tasas competitivas, adaptadas al historial crediticio de cada cliente.
Préstamos personales: ¿qué son y cómo funcionan?
Un préstamo personal es un crédito que las entidades financieras otorgan a personas físicas para cubrir necesidades económicas diversas, como pagar deudas, realizar viajes, financiar estudios o afrontar gastos imprevistos.
El banco entrega una suma fija de dinero y el cliente se compromete a devolverla en cuotas periódicas, sumando los intereses pactados. Antes de aprobar el crédito, la entidad evalúa el puntaje crediticio, el nivel de ingresos y el historial financiero del solicitante.
Las tasas pueden variar según el perfil del cliente, por lo que se recomienda solicitar el préstamo solo si existe seguridad sobre la capacidad de pago.
¿Cómo acceder a los préstamos personales del Banco Nación?
El Banco Nación ofrece préstamos libre destino de hasta $ 50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Están disponibles para empleados en relación de dependencia, monotributistas y autónomos.
Condiciones:
- Monto solicitado: hasta $ 50.000.000
- Plazo: hasta 72 meses
- TNA: 70%
- TEA: 97,46%
- CFT con TEA: 146,74%
- La cuota no puede superar el 30% del haber mensual.
Cómo solicitarlo:
- DNI y comprobantes de ingresos.
- Último resumen de la tarjeta de crédito o factura de un servicio fijo a nombre del solicitante.
- Requisitos específicos según la condición laboral: empleados en relación de dependencia, contratados por locación de servicios, trabajadores autónomos y jubilados.
- Trámite online o presencial. Una vez aprobado, el dinero se acredita directamente en la cuenta del solicitante.
¿Cómo acceder a los créditos del Banco Provincia?
El Banco Provincia otorga préstamos de hasta $ 50.000.000, también con plazos de hasta 60 meses. Están dirigidos a empleados del sector privado, trabajadores públicos y jubilados que perciban haberes en la entidad.
Condiciones:
- Monto máximo: $ 50.000.000
- Plazo: hasta 60 meses
- Tasa fija anual: 79%
- Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.
Cómo solicitarlo:
- Ingresar a BIP Móvil o Home Banking.
- Seleccionar “Solicitar Préstamo”.
- Elegir monto y plazo.
- Aceptar términos y confirmar la operación.