Ya es oficial | El Gobierno suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de estos contribuyentes en diciembre. (Imagen: Archivo).

Colombia Mayor ya tiene fecha: link del Banco Agrario y guía para consultar con cédula

El Gobierno colombiano procede con la suspensión de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de aquellos ciudadanos que figuren en una lista especial elaborada junto con las autoridades tributarias.

La decisión busca garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y presionar a los contribuyentes que han ignorado los avisos de regularización de sus obligaciones fiscales.

La decisión ya generó inquietud entre los sectores económicos y financieros (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes son los más afectados por la suspensión de cuentas bancarias

La medida recae sobre los contribuyentes morosos que mantienen deudas pendientes con la DIAN y que, pese a múltiples notificaciones, no han tomado acciones para saldarlas. Entre las sanciones se incluyen:

Suspensión de las cuentas bancarias , sin posibilidad de realizar retiros, transferencias o pagos.

, sin posibilidad de realizar retiros, transferencias o pagos. Bloqueo de tarjetas de crédito , lo que impide su uso en comercios y plataformas digitales.

, lo que impide su uso en comercios y plataformas digitales. Embargo de saldos disponibles en caso de que las deudas superen los montos establecidos en la normativa.

Las entidades financieras ya cuentan con la instrucción de ejecutar los bloqueos sobre las cuentas incluidas en la lista oficial.

Tarjetas de crédito congeladas por deudas tributarias

La cancelación temporal de tarjetas de crédito se aplica en casos donde el contribuyente tenga deudas acumuladas por impuestos nacionales o locales. Según expertos en derecho financiero, esta es una de las sanciones más severas, pues no solo afecta la liquidez del ciudadano, sino también su historial crediticio y futuras solicitudes de préstamos.

Además, los bancos pueden reportar a los morosos en las centrales de riesgo, lo que dificulta acceder a nuevos productos financieros en el corto y mediano plazo.

Estas son las razones del embargo de cuentas bancarias

La suspensión de productos financieros no es arbitraria, sino que responde a escenarios puntuales en los que los contribuyentes han incumplido reiteradamente. Entre las principales causas están:

Deudas tributarias con la DIAN.

Procesos judiciales derivados de incumplimiento financiero.

derivados de incumplimiento financiero. Falta de pago en préstamos o créditos hipotecarios.

en préstamos o créditos hipotecarios. Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación.

La medida busca evitar la evasión fiscal y fomentar una mayor disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Cómo evitar que te suspendan la cuenta bancaria

Se recomienda a los contribuyentes tomar precauciones antes de llegar a instancias de embargo o suspensión de productos financieros. Algunas recomendaciones clave son:

Estar al día con las obligaciones tributarias , evitando acumulación de deudas.

, evitando acumulación de deudas. Realizar transacciones frecuentes para mantener activa la cuenta bancaria.

frecuentes para mantener activa la cuenta bancaria. Mantener los datos actualizados en la entidad financiera.

en la entidad financiera. Consultar los estados de cuenta de manera periódica para detectar posibles bloqueos a tiempo.

Los bancos podrán reportar a los morosos en las centrales de riesgo (Fuente: archivo).

Qué hacer si tu cuenta bancaria ya fue embargada

En caso de que un contribuyente ya haya recibido la notificación de embargo de cuenta bancaria o congelamiento de tarjeta de crédito, se sugiere actuar de inmediato. Es clave comunicarse con la entidad financiera y, en paralelo, con un abogado especializado en derecho financiero.

Entre las posibles soluciones se encuentran los acuerdos de pago, la negociación de plazos y la solicitud de levantamiento de sanciones una vez que la deuda sea regularizada.