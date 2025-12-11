Los bancos informaron cambios claves en los horarios de atención a sus clientes por la llegada del verano y las altas temperaturas. Las entidades financieras ubicadas en la provincia de Buenos Aires aplicaron las medidas para reducir las filas en los momentos de más calor.

El nuevo horario de atención de los bancos en Buenos Aires

A partir del 1ro de diciembre los bancos de la provincia de Buenos Aires adoptaron el horario estival. La medida se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026 y durante el periodo las sucursales atenderán de 08:00 a 13:00, en lugar del horario habitual de 10:00 a 15:00.

La medida fue oficializada a través del Decreto N° 2894/2025, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a entidades públicas como privadas.

Fuente: Shutterstock Miguel AF

En qué localidades aplica el cambio de horario de os bancos

La medida impactará en las siguientes localidades:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul Bahía

Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Berisso

Bolívar

Bragado

Brandsen

Campana

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chascomús

Chivilcoy

Colón

Coronel de Marina L. Rosales

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Ensenada Exaltación de la Cruz

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvea

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Juan Madariaga

General Lamadrid

General Las Heras

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

La Plata

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lezama

Lincoln

Lobería

Lobos

Luján

Magdalena

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Patagones

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pila

Pinamar

Puán

Punta Indio

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

San Vicente

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Zárate

Último feriado bancario del año: cuándo cierran en diciembre

La Asociación Bancaria informó que las entidades permanecerán cerradas durante el jueves 25 de diciembre por el feriado de Navidad. Durante la fecha no habrá atención presencial, por lo que las operaciones que requieren presencia física, como retiros de grandes montos, apertura de cuentas, trámites de créditos o certificaciones, quedarán suspendidas hasta el día siguiente.