En esta noticia
Los bancos informaron cambios claves en los horarios de atención a sus clientes por la llegada del verano y las altas temperaturas. Las entidades financieras ubicadas en la provincia de Buenos Aires aplicaron las medidas para reducir las filas en los momentos de más calor.
El nuevo horario de atención de los bancos en Buenos Aires
A partir del 1ro de diciembre los bancos de la provincia de Buenos Aires adoptaron el horario estival. La medida se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026 y durante el periodo las sucursales atenderán de 08:00 a 13:00, en lugar del horario habitual de 10:00 a 15:00.
La medida fue oficializada a través del Decreto N° 2894/2025, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a entidades públicas como privadas.
En qué localidades aplica el cambio de horario de os bancos
La medida impactará en las siguientes localidades:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul Bahía
- Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Berisso
- Bolívar
- Bragado
- Brandsen
- Campana
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chascomús
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel de Marina L. Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Ensenada Exaltación de la Cruz
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvea
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General Juan Madariaga
- General Lamadrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- La Plata
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lezama
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Luján
- Magdalena
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Patagones
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pila
- Pinamar
- Puán
- Punta Indio
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- San Vicente
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
- Zárate
Último feriado bancario del año: cuándo cierran en diciembre
La Asociación Bancaria informó que las entidades permanecerán cerradas durante el jueves 25 de diciembre por el feriado de Navidad. Durante la fecha no habrá atención presencial, por lo que las operaciones que requieren presencia física, como retiros de grandes montos, apertura de cuentas, trámites de créditos o certificaciones, quedarán suspendidas hasta el día siguiente.