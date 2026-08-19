Miles de argentinos esperaban el feriado del lunes 17 de agosto para disfrutar de tres días consecutivos de descanso. Sin embargo, decretaron una nueva jornada no laborable para el viernes 21 de agosto y se sumará otro fin de semana largo antes de terminar el mes.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 21 de agosto

El próximo martes 21 de agosto se celebrará el aniversario fundacional de Dolores, localidad que conmemorará 209 años desde que fue reconocida como el “Primer Pueblo Patrio”.

En el año 1817, comenzó a desarrollarse el poblado sobre terrenos de la zona de Monsalvo un años después de la Declaración de la Independencia.

Durante la jornada festiva, la Plaza Castelli se convertirá en el escenario central para los actos oficiales y las actividades organizadas alrededor de la fecha. Además, habrá distintas propuestas durante la jornada que incluyen ferias artesanales, puestos gastronómicos, espectáculos musicales, celebraciones religiosas, desfiles y actos oficiales.

Quiénes verán su fin de semana extendido

El feriado del 21 de agosto no es de caracter nacional, por lo que solo se aplicará a los trabajadores públicos y empleados del Banco Provincia que ejerzan en el partido bonaerense de Dolores.

En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según cada caso.

Qué feriados quedan en el año

De cara lo que resta del año, el calendario señala que quedan las siguientes fechas festivas: