El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó que completó la migración digital de su red vial, lo que eliminará definitivamente el cobro manual y las barreras en todas sus autopistas para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial. El nuevo sistema de peaje inteligente consiste en la eliminación de las cabinas tradicionales para dar paso a la instalación de pórticos de lectura digital. Estos están equipados con cámaras láser que captan las patentes y sensores que detectan los dispositivos TelePASE automáticamente mientras el vehículo circula, sin necesidad de detenerse o bajar la velocidad. El funcionamiento se basa en cámaras de reconocimiento automático de matrículas que procesan las imágenes en tiempo real y cruzan la información con la base de datos de TelePASE para procesar el cobro. Este sistema, según prometen desde el GCBA, permite que una persona que realiza dos viajes diarios recupere hasta 36 horas al año que antes perdía en las filas de los peajes. Además, genera beneficios ambientales al reducir las emisiones de CO2 y el consumo eléctrico en un 80% frente al modelo convencional. Todas las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires tendrán peajes sin barreras a partir de este viernes 1° de mayo. El 100% de las autopistas de la Ciudad pasarán a tener peajes sin barreras. Las principales arterias son: Para circular por estas autopistas inteligentes, el uso de TelePASE será obligatorio. Aquellos usuarios que no cuenten con el dispositivo y circulen por los pórticos pueden ser sancionados con multas por evasión de peaje. La adhesión al sistema puede realizarse de manera digital a través de la web oficial o mediante aplicaciones de pago electrónico.