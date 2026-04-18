Próximamente, los conductores españoles, especialmente los de la provincia de Zaragoza, podrán ahorrar un dinero importante al circular por la autopista AP-68 en el tramo que conecta Zaragoza con Bilbao. Se trata de uno de los peajes más caros de toda España, y su suspensión parcial supone un alivio económico y de seguridad vial para miles de usuarios que viajan habitualmente hacia el norte de la península por motivos laborales o de vacaciones. La autopista de peaje AP-68 lleva más de 45 años cobrando a los aragoneses por utilizarla. En la actualidad, recorrer el tramo completo de lado a lado supone un desembolso de casi 40 euros para los turismos, mientras que para los vehículos pesados como camiones el coste puede llegar hasta los 80 euros. Estas tarifas elevadas han obligado a muchos conductores a optar por vías secundarias más peligrosas, aumentando el riesgo de siniestralidad. Con la eliminación de los peajes en los tramos gestionados por el Estado, conducir por la provincia de Zaragoza se convertirá en una opción mucho más económica y atractiva. La gratuidad no se aplicará de forma uniforme en toda la autopista. Según la información oficial, desde el 11 de noviembre de 2026, solo serán gratuitos los tramos que discurren fuera del País Vasco. Esta comunidad autónoma mantendrá su propio sistema de peajes a través de una empresa pública, por lo que los conductores seguirán pagando al entrar o salir de territorio vasco. Además, Navarra está estudiando la posibilidad de implantar peajes en su tramo, por lo que el escenario definitivo aún podría sufrir ajustes. A pesar de estas diferencias territoriales, el tramo entre Zaragoza y Bilbao que atraviesa Aragón, La Rioja y parte de Navarra apuntará a ser gratuito en su mayor parte. La autopista pasará a financiarse íntegramente a través de los Presupuestos Generales del Estado, de modo que el mantenimiento correrá a cargo de todos los ciudadanos. Esta medida marca el final de décadas de peajes obligatorios que han lastrado la competitividad del transporte y la movilidad en el norte de España. Los conductores de Zaragoza y provincia serán los grandes beneficiados. Aquellos que realizan el recorrido completo entre Zaragoza y Bilbao podrán ahorrarse hasta 40 euros en cada viaje de ida. Si se trata de un trayecto de ida y vuelta, el ahorro se duplica. Esta reducción de costes tendrá un impacto directo en el bolsillo de familias, autónomos y empresas de transporte que utilizan esta vía de forma habitual. No es la primera vez que Aragón vive una situación similar. En 2021, la AP-2 que conecta Zaragoza con El Vendrell (Tarragona) pasó a ser gratuita, y la AP-7 en el litoral mediterráneo también eliminó sus peajes. En ambos casos, los resultados fueron positivos: se redujo el número de accidentes en las carreteras nacionales paralelas y mejoró la seguridad vial general.