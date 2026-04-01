Los pagos contactless se expanden rápidamente y llegan a los peajes. A partir de ahora, se podrá pagar con tarjetas y con el celular en los puestos de Acceso Oeste, Acceso Norta y en las rutas nacionales 12 y 14, lo que marca un nuevo paso en la modernización de los medios de pago en la infraestructura vial. Payway, compañía líder en servicios de adquirencia en la Argentina, y Open Pass, enfocada en la tecnología financiera y en soluciones de movilidad, anunciaron la incorporación de pagos contactless en estaciones de peajes, que permiten que los conductores abonen acercando su tarjeta de crédito, débito o prepaga o su dispositivo móvil al lector mediante tecnología contactless (NFC). Con esta incorporación, los peajes de estos corredores viales, concesionados por Autopistas del Sol (AUSOL) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), avanzan hacia un esquema de pago 100% digital, en el que los conductores podrán abonar sin utilizar efectivo. Este cambio es parte de una tendencia global mucho más amplia: Mobility as a Service (MaaS), un modelo que redefine la movilidad como un servicio integrado y genera valor para usuarios, operadores, empresas y ciudades. La evolución en las metodologías de pago forma parte de la modernización de los corredores viales que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con el norte y el oeste del conurbano, y también con la región del Litoral a través de las Rutas Nacionales 12 y 14, dos de las vías más transitadas del país y claves para la conexión con el Mercosur. “La incorporación de los peajes se suma a la tendencia global orientada a agilizar la circulación, reducir demoras y avanzar hacia sistemas de transporte más eficientes y conectados”, destacó Tomás Flaherty, Chief Strategic Partnerships Officer de Payway. Desde Open Pass destacaron que los pagos serán más rápidos. “Este avance refleja nuestra visión de transformar la movilidad a través de la tecnología, llevando soluciones de pago más ágiles, seguras y eficientes a más entornos. Todas estas implementaciones constituyen los cimientos de nuestro objetivo final: avanzar hacia un modelo de Mobility as a Service (MaaS), donde la experiencia de pago se convierta en un proceso sin fricción, casi invisible, generando beneficios directos para los usuarios y mayor eficiencia para todo el ecosistema”, sostuvo Sebastián Tamanaha, Founder & Executive Vice Chairman de OpenPass.