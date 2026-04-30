España da un paso importante hacia la modernización de su red de autopistas de peaje. Precisamente, el tradicional sistema de barreras físicas, que genera colas y ralentiza la circulación, comienza a despedirse en algunos tramos. En su lugar, llega el peaje sin barrera basado en el pago por kilómetro recorrido, un modelo más fluido, tecnológico y justo que ya se ha empezado a implementar. De esta manera, ya se sabe cuál será la primera autopista que lo implementará. Se trata de un cambio significativo, dado que en lugar de detenerse en casetas de peaje para pagar en efectivo, con tarjeta o mediante telepeaje, los conductores circularán sin interrupciones bajo pórticos y arcos equipados con lectores de matrículas. Estos dispositivos capturan la entrada y salida del vehículo en el tramo de autopista, calculan exactamente los kilómetros recorridos y determinan el importe a abonar según variables como la distancia, la hora del día, el tipo de vehículo y su peso. El pago ya no se realiza en el momento, sino que los usuarios deben registrarse previamente en una plataforma web de la autopista, vinculando una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Posteriormente, se genera un cobro mensual automático según el uso real de cada conductor. De esta forma se elimina por completo la necesidad de parar, lo que mejora la fluidez del tráfico y reduce las congestiones habituales en las zonas de peaje. Este sistema, conocido como free flow o pago por uso, ya existe de forma similar en algunos países europeos y en ciertas autopistas vascas, aunque la implementación que ahora llega a España representa un avance más completo y dinámico. La primera autopista donde se aplicará este nuevo modelo es la AP-68 a su paso por Navarra. La Diputación Foral de Navarra inició el proceso licitando la compra e instalación de los equipos necesarios por un importe aproximado de 37 millones de euros. Muchos conductores esperaban que, al finalizar la concesión actual este mismo año 2026, la AP-68 pasara a ser gratuita. Sin embargo, en lugar de eliminar completamente el peaje, se sustituye el sistema tradicional de barreras por este peaje dinámico sin parada. Según las autoridades navarras, el nuevo modelo resultará más barato que el actual para los usuarios. La AP-68, que conecta Bilbao con Zaragoza, es una vía clave en el corredor del norte de España. Con esta transformación, se mantiene la financiación de su mantenimiento y operación, pero de una forma más eficiente y adaptada a las necesidades reales de movilidad.