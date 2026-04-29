El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó en las últimas horas un nuevo aumento para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el trámite de control mecánico y de emisión de gases que es de carácter obligatorio para circular. Los nuevos valores ya entraron en vigencia este lunes 27 de abril, tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial porteño el pasado viernes 24. Con esta actualización tarifaria, el costo de la revisión periódica para los automóviles particulares quedó al borde de los 97.000 pesos. Según detalla el anexo del cuadro aprobado, el costo final para los vehículos de cuatro ruedas alcanza exactamente los $ 96.968,19. Este monto total se compone del valor del servicio en sí mismo, que trepó a $86.247,59 (con el IVA del 21% ya incluido), sumado al precio de la oblea obligatoria, que quedó fijada en $10.720,60 finales. De esta manera, los conductores deberán afrontar un nuevo reajuste a la hora de mantener sus unidades con la documentación en regla. Por su parte, los usuarios de motocicletas radicadas en el distrito porteño también se ven alcanzados por la suba. Para las motos, el trámite completo tiene ahora un valor de $ 36.459,72. Al igual que en el caso de los autos, esta cifra abarca tanto el servicio de inspección en las plantas, que asciende a $25.739,12 finales, como la emisión de la certificación correspondiente por $10.720,60, manteniendo un costo administrativo unificado para el pegado de la oblea en ambos tipos de rodados. Los motivos detrás de esta recomposición responden a los reclamos cursados por las empresas concesionarias que operan las plantas de revisión. Según consta en los considerandos de la normativa, las firmas argumentaron que sufrieron un incremento en sus costos operativos superior al 5%. Esta variación, contemplada en el artículo 66 de los pliegos de concesión, habilita el derecho a solicitar una reconsideración para evitar un impacto negativo en la rentabilidad y asegurar los estándares de calidad del servicio. La medida fue formalizada a través de la Resolución N.º 79/SECT/26 de la Secretaría de Transporte, área que depende del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad. Antes de su puesta en marcha este lunes 27, la propuesta de aumento debió superar la instancia obligatoria del Foro Participativo. En dicho espacio, los vecinos y automovilistas tuvieron la posibilidad de presentar opiniones o sugerencias respecto a los cuadros tarifarios elevados por el Ejecutivo. La Verificación Técnica Vehicular es un requisito ineludible para todos los rodados radicados en la Capital Federal que cumplan con la antigüedad o el kilometraje estipulado por ley. Circular sin la oblea al día, o con la inspección rechazada, es motivo de infracción y fuertes multas económicas en los controles de tránsito. Los turnos continúan gestionándose de forma exclusiva a través de los canales digitales de la Ciudad, respetando el cronograma anual de vencimientos según el último número de la patente