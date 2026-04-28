Si usás las autopistas del AMBA o rutas nacionales, sabés que un error en el pago del Telepase no solo bloquea tu paso, sino que puede derivar en multas evitables. En 2026, la clave para no llevarse sorpresas a fin de mes es el control preventivo. Ya sea que uses tarjeta de crédito o billeteras virtuales, rastrear cada pasada es posible casi al instante y saldar deudas pendientes desde el celular. Dependiendo de tu modalidad de adhesión, existen tres vías principales para consultar tus pasadas: Para quienes utilizan tarjetas de crédito o débito vinculadas a las concesionarias AUSA (CABA), Autopistas del Sol (Panamericana) y Autopistas del Oeste, el portal de autogestión sigue siendo la herramienta central. Permite visualizar el detalle de estación, día y hora de cada pasada, además de descargar las facturas del período. Si tenés tu Telepase asociado a Mercado Pago, la verificación es instantánea. La aplicación emite una notificación tras cada cruce por el peaje, permitiendo ver el saldo debitado en el momento desde el historial de movimientos. Para rutas fuera del ámbito metropolitano, es necesario ingresar a los sitios oficiales de cada ente: En caso de registrar facturas vencidas o tener el dispositivo inhabilitado, existen métodos ágiles para regularizar la situación antes de generar infracciones de tránsito. Desde el Portal de Clientes de AUSA (clientes.ausa.com.ar), se pueden abonar saldos pendientes con cualquier tarjeta bancaria. Asimismo, para infracciones o deudas en AUBASA, el sitio pagopatente.com.ar permite la gestión mediante el dominio del vehículo. En 2026, la red de Pago Fácil y Rapipago permite abonar deudas de Telepase simplemente informando el DNI o CUIT del titular. Este sistema elimina la necesidad de imprimir comprobantes y agiliza la rehabilitación del servicio. Las concesionarias nunca solicitarán claves, tokens ni datos bancarios por WhatsApp o correo electrónico para “desbloquear” cuentas. Operá siempre desde sitios con dominio .com.ar o .gob.ar. Si al revisar tu estado de cuenta encontrás registros de pasadas en horarios donde el vehículo no circuló o en estaciones de peaje por las que no pasaste, es probable que estés ante un error de lectura de patente o, en casos más graves, un dispositivo clonado. Para resolverlo sin que afecte tu historial de pagos, seguí este protocolo: Lo primero es revisar en qué red se produjo el consumo. No es lo mismo un cargo de AUSA (Autopistas de CABA) que uno de AUBASA (Provincia). Cada concesionaria gestiona sus propios reclamos: Para que el reclamo prospere, tenés que presentar pruebas básicas: Todas las estaciones de peaje cuentan con cámaras que registran la patente en cada pasada. Al iniciar el reclamo, solicitá específicamente la revisión de la foto asociada al cobro. Muchas veces el sistema comete errores de OCR (reconocimiento de caracteres) y confunde una letra o número de otra patente con la tuya. Si los cobros erróneos son reiterados, es posible que tu TAG esté dañado o haya sido clonado. En ese caso: