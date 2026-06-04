El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de desregulación y puso en marcha un cambio significativo en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Desde este 3 de junio, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos establecidos podrán comenzar el proceso de inscripción para realizar las inspecciones técnicas para otorgar la VTV a los vehículos y los precios serán libres.

Cambia la VTV | Cómo funcionará el nuevo sistema y qué impacto tendrá en los precios

El cambio surge a partir del Decreto 196/2025 que modificó la Ley Nacional de Tránsito. Entre las principales novedades se encuentra la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que dependerá de la Secretaría de Transporte y funcionará de manera digital, gratuita y con acceso público.

Bajo este esquema, cualquier taller que reúna las condiciones técnicas exigidas podrá solicitar su incorporación al registro. Para ello deberá presentar una declaración jurada y acreditar capacidad operativa, equipamiento específico, cumplimiento de los protocolos de seguridad vial y la designación de un director técnico responsable.

Se despide la VTV: el Gobierno decidió que todos los vehículos de esta lista no deberán realizar la verificación en 2026 (foto: archivo).

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que “los usuarios del servicio pactarán libremente el precio de las tareas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)” con el taller, eliminando la intervención estatal en la fijación de tarifas.

Las nuevas opciones para los conductores

Uno de los principales cambios para los usuarios será la posibilidad de elegir dónde realizar la revisión técnica . La intención oficial es que la incorporación de nuevos prestadores facilite el acceso al trámite, reduzca demoras y genere una mayor competencia dentro del sector.

Aunque la reforma modifica quiénes pueden efectuar las inspecciones, los controles técnicos exigidos para aprobar la revisión seguirán siendo los mismos. La diferencia radica en que ya no estarán concentrados exclusivamente en plantas verificadoras específicas, sino que podrán realizarse también en talleres registrados y habilitados.

¿Qué pasará en las provincias?

La implementación del nuevo régimen dependerá de la adhesión de cada jurisdicción. Aquellas provincias que decidan no adoptar el sistema continuarán operando bajo sus esquemas actuales y sus habitantes no podrán acceder a la red ampliada de talleres y concesionarias incorporadas al registro nacional.

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires ya anticipó que no acompañará la medida impulsada por la Nación. Esto significa que, al menos por el momento, los conductores bonaerenses seguirán sujetos al sistema provincial vigente para realizar la VTV.