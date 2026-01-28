La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de febrero 2026. Este mes, los haberes se cobrarán entre el lunes 9 de febrero y el viernes 27. Además, el organismo previsional anunció un aumento del 2,85%, de acuerdo al dato de inflación de diciembre 2025.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en febrero?

Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,85% en sus haberes. Además, el Gobierno confirmó que el bono previsional de $ 70.000 se mantendrá vigente durante todo el 2026.

Jubilación mínima : $ 429.254,42 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)

PUAM : $ 357.403,47 ($ 287.403,47 + bono de $ 70.000)

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez : $ 321.478,04 ($ 251.478,04 + bono de $ 70.000)

PNC para madres de siete hijos : $ 429.254,35 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima: $ 2.417.441

Calendario de pagos jubilados y pensionados ANSES febrero 2026

El organismo previsional publicó el calendario de pagos para el segundo mes del año. Este se desarrollará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 19 de febrero

DNI terminado en 8: 20 de febrero

DNI terminado en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 2 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 3 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 4 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 5 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 6 de febrero

¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en febrero?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán lo siguiente:

AUH : $ 129.070 ($ 103.256 de bolsillo luego del descuento del 20%)

AUH con discapacidad : $ 403.538,40 ($ 336.282 de bolsillo con el descuento del 20%)

SUAF (primer escalón): $ 64.553,80

¿Cuándo se cobra la AUH y SUAF en febrero 2026?

Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán en las siguientes fechas: