La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de febrero 2026. Este mes, los haberes se cobrarán entre el lunes 9 de febrero y el viernes 27. Además, el organismo previsional anunció un aumento del 2,85%, de acuerdo al dato de inflación de diciembre 2025.
¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en febrero?
Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,85% en sus haberes. Además, el Gobierno confirmó que el bono previsional de $ 70.000 se mantendrá vigente durante todo el 2026.
- Jubilación mínima: $ 429.254,42 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)
- PUAM: $ 357.403,47 ($ 287.403,47 + bono de $ 70.000)
- Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $ 321.478,04 ($ 251.478,04 + bono de $ 70.000)
- PNC para madres de siete hijos: $ 429.254,35 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)
- Jubilación máxima: $ 2.417.441
Calendario de pagos jubilados y pensionados ANSES febrero 2026
El organismo previsional publicó el calendario de pagos para el segundo mes del año. Este se desarrollará de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 19 de febrero
- DNI terminado en 8: 20 de febrero
- DNI terminado en 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 2 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 3 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 4 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 5 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 6 de febrero
¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en febrero?
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán lo siguiente:
- AUH: $ 129.070 ($ 103.256 de bolsillo luego del descuento del 20%)
- AUH con discapacidad: $ 403.538,40 ($ 336.282 de bolsillo con el descuento del 20%)
- SUAF (primer escalón): $ 64.553,80
¿Cuándo se cobra la AUH y SUAF en febrero 2026?
Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán en las siguientes fechas:
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 20 de febrero
- DNI terminado en 8: 23 de febrero
- DNI terminado en 9: 24 de febrero