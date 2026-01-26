La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que estará en línea con la inflación registrada por el INDEC en diciembre de 2025.

De esta manera, como los montos de todas las prestaciones del organismo previsional, como jubilaciones y pensiones, se rigen por el IPC de dos meses anteriores, ya se conocen todos los cobros de febrero.

¿Cuánto cobra la AUH en febrero de 2026?

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue de 2,84% en total. Por eso, el aumento será de ese porcentaje para el pleno de titulares de la AUH. De esta manera, los montos a cobrar quedan de la siguiente manera:

AUH general por hijo

$ 129.042 (monto total bruto)

Se cobra el 80 % mensual: $ 103.233 en mano cada mes

El 20 % restante (aprox. $ 25.809) se retiene y se paga en un pago anual al presentar la Libreta AUH.

La AUH aumentará conforme la inflación en febrero.

AUH por hijo con discapacidad

$ 420.271 (monto total bruto)

Se aplica también la retención del 20 %: pago mensual directo de $ 336.217

El remanente se liquida anualmente con la documentación correspondiente.

AUH ANSES: cuánto se paga por la Tarjeta Alimentar

Junto con la AUH, ANSES acreditará los importes de la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Capital Humano y está orientado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. No obstante, no se definió la actualización que tendrá este tipo de asistencia para enero de 2026.

Actualmente, las familias con un hijo cobran $ 52.250; aquellas con dos hijos reciben $ 81.936; y los hogares con tres hijos o más perciben $ 108.062. Los montos se depositan de manera automática junto con la AUH, la AUE o la pensión correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, personas que cobran AUH por discapacidad, embarazadas desde el tercer mes que perciben la AUE y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

¿Cuándo cobra la AUH en febrero?

ANSES publicó el calendario de pagos del segundo mes del 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo: