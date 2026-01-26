El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubes cargadas con fuerte actividad eléctrica que provocarán tormentas fuertes. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 15 milímetros, además de vientos inestables.

Alerta máxima por la llegada de una tormentas por más de 4 días seguidos

El SMN meteorológico emitió una alerta por la llegada de un temporal que afectará principalmente a la provincia de Salta. La tormenta comenzará durante la tarde de este lunes 26, con vientos del sector sur y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 13 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que rondarán los 29°C.

Según el pronóstico oficial, las malas condiciones climáticas se extenderán hasta la noche del jueves 29 . Sin embargo, ese mismo día por la tarde se prevé el regreso de nuevas tormentas, que se prolongarán hasta el sábado.

Las zonas afectadas

Según el mapa del pronóstico del SMN, las localidades con mayor impacto del temporal serán:

San Antonio de Los Cobres

Salta

Cachi

San José de Metán

Rivadavia

San Ramón de la Nueva Orán

Tartagal

Iruya

Cuándo llega la llueve a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires el martes 27. Las precipitaciones se extenderán por la tarde, con vientos de hasta 50 km/h por la noche. Algunas de las localidades que se verán afectadas son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cañuelas

La Plata

Quilmes

Moreno

San Isidro

Tigre

San Antonio de Areco

Zárate

Chacabuco

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El organismo dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:

Lunes 26 : mínima de 26°C y máxima de 36°C, con cielo mayormente nublado.

Martes 27 : mínima de 24°C y máxima de 34°C; chaparrones por la tarde y ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la noche.

Miércoles 28 : mínima de 24°C y máxima de 31°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 29 : mínima de 23°C y máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado.

Viernes 30 : mínima de 23°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado 31 : mínima de 23°C y máxima de 31°C, con el cielo mayormente nublado.

Domingo 1: mínima de 22°C y máxima de 29°C, con el cielo mayormente nublado.