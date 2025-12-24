En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento para los jubilados y pensionados. La suba se hará efectiva en el calendario de pagos de enero 2026, mes en donde las liquidaciones arrancarán el viernes 9 de enero y se extenderán hasta el 29.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero
El INDEC informó que la inflación de noviembre fue de 2,5%, por lo que el aumento será equivalente. A su vez, se espera que se continúe con el pago del bono de $ 70.000. Los montos quedarían de la siguiente manera:
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52
- Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 279.439,45 + bono de $ 70.000 = $ 349.439,45
- Jubilación mínima: $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31
- Jubilación máxima: $ 2.350.453,71.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados
El organismo previsional publicó la fecha de cobro para los adultos mayores:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de enero
- DNI terminado en 1: 12 de enero
- DNI terminado en 2: 13 de enero
- DNI terminado en 3: 14 de enero
- DNI terminado en 4: 15 de enero
- DNI terminado en 5: 16 de enero
- DNI terminado en 6: 19 de enero
- DNI terminado en 7: 20 de enero
- DNI terminado en 8: 21 de enero
- DNI terminado en 9: 22 de enero.
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero