La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,34% en los haberes de diciembre, que ya comenzaron a pagarse según el calendario oficial.

Además, el organismo confirmó que algunos beneficiarios recibirán un bono extraordinario de $ 100.000 antes de finalizar el año, destinado a reforzar ingresos en un contexto de alta inflación.

¿A quiénes les corresponde el bono de $ 100.000?

El refuerzo aplica a los titulares de la Asignación por Matrimonio, incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU). Este beneficio se otorga por única vez cuando ocurre un hecho específico: matrimonio, nacimiento o adopción.

Si ambos cónyuges están dentro del SUAF, cada uno puede recibir el monto completo, duplicando el ingreso familiar.

Fuente: Montaje: El Cronista

Requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio

El beneficio está disponible para:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado
  • Personas que cobran la Prestación por Desempleo
  • Trabajadores temporarios o eventuales
  • Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Todos deben estar registrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y cumplir con los requisitos que establece ANSES.

¿Cuánto se cobra por las Asignaciones de Pago Único en diciembre?

Con la actualización del 2,08%, los montos quedaron así:

  • Matrimonio: $ 104.279 por cada cónyuge.
  • Nacimiento: $ 69.519 por cada hijo.
  • Adopción: $ 417.116 por evento.