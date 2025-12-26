ANSES confirmó el primer aumento para jubilados y pensionados de 2026, que se verá reflejado en los haberes correspondientes a enero.

A partir del 9 del mes entrante, comienza el calendario de pagos con montos actualizados por inflación para todos los beneficiarios del sistema previsional.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en enero 2026?

El aumento confirmado por ANSES es del 2,5%, correspondiente a la inflación de noviembre, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El incremento alcanza a todas las jubilaciones y pensiones, sin distinción de monto.

Este es el primer aumento previsional del año, aplicado de forma automática bajo el esquema de movilidad mensual vigente.

Con los montos vigentes, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: sin bono es de $ 349.401,58. Con el bono de $ 70.000 llega a $ 419.401,58

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 244.509,52. Con bono de $ 70.000 se coloca en $ 314.509,52

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: es de $ 349.299,31. Con el bono de $ 70.000 sube a $ 419.299,31

¿Cuándo cobran los jubilados en enero?

El calendario de pagos de ANSES comienza el 9 de enero de 2026 y se organiza de manera escalonada según la terminación del DNI. Primero cobran quienes perciben la jubilación mínima. Luego, el cronograma avanza hacia los jubilados con haberes superiores y los pagos se extienden hasta los últimos días del mes.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Pensiones No Contributivas (PNC)